Unsere Klassiker

Zehn Filme, die jeder schwule Mann gesehen haben sollte

Inzwischen ist es möglich, alles was man über schwules Leben wissen will, aus Filmen zu lernen. Es kommen jedes Jahr Dutzende Filme mit LGBTI-Schwerpunkt ins Kino (MÄNNER-Archiv) und es gibt in fast jeder Fernsehserie eine schwule Figur, alle unterschiedlich, alle fabelhaft. Trotz all der Vielfalt gibt es immer noch Filme, die jeder schwule Mann gesehen haben sollte, weil Zitate daraus einfach zum schwulen Bildungskanon gehören, oder man ja nur versteht, wohin man geht, wenn man weiß vorher man kommt. Hier sind zehn davon. Es gibt sie derzeit alle auf Deutsch auf DVD oder VOD. Und, nein, „Brokeback Mountain” ist nicht dabei, den habt ihr hoffentlich alle schon gesehen.

Foto: Salzgeber

Autor Paul Schulz Der Journalist und Filmfreak (Jg. 1973) war fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER, liebt es über alles zu schreiben, worüber Amerikaner nicht beim Abendessen reden (Politik, soziale Gerechtigkeit und Sex) und hat mit Christian Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com