Wie verreist Du am liebsten?

Fünf mal 50 Euro zu gewinnen

von Tobias Sauer

Wie fährst Du am liebsten in den Urlaub? Wenn Du an der internationalen LGBTI Travel-Umfrage teilnimmst, kannst Du einen fünf Geldpreisen à 50 Euro gewinnen. Vielleicht stehst Du auf wilden Partyurlaub (wie bei The Cruise – MÄNNER-Archiv) oder suchst Ruhe in der Wellness-Oase? Fährst Du lieber aufs Land oder in die große Stadt (wie etwa Wien – MÄNNER-Archiv)? Bist Du innerhalb Europas unterwegs oder sogar weltweit? Schon seit 21 Jahren untersucht das renommierte LGBT Travel Survey Trends unter schwulen Urlaubern. Wenn Du in diesem Jahr bis zum 5. Dezember an der Umfrage teilnimmst, kannst Du 50 Euro gewinnen.

Durchgeführt wird die Umfrage vom Forschungsinstitut CMI aus San Francisco in Zusammenarbeit mit der International Gay and Lesbian Travel Association (IGLTA). Die Travel Survey ist die mit Abstand etablierteste Umfrage ihrer Art weltweit und hilft auch uns bei der Entscheidung, über welche Reiseziele wir berichten. Nach rund zehn Minuten hast Du die Umfrage komplett ausgefüllt – und schwelgst in Urlaubserinnerungen. Gefragt wirst Du unter anderem nach der Art und der Dauer der Reisen, die Du in den letzten Monaten unternommen hast. Sobald die Umfragen ausgewertet sind, werden wir über die Ergebnisse berichten.

Hier geht es zur Umfrage

Titelbild: Fotolia

Autor Redaktion