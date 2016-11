Würdest Du diesen Mann heiraten?

... und was heute sonst noch wichtig ist

Viele Amerikaner sind verzweifelt über die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und überlegen, ihr Land zu verlassen (MÄNNER-Archiv). Der einfachste Weg, die Nationalität eines anderen Staates anzunehmen, ist immer noch die gute alte Ehe . Das weiß auch Gustav Hallén, ein 30-Jähriger Grafiker und Surflehrer aus Schweden. Er ist ein Traum: 185 Zentimeter groß, Sinn für Humor und „in insgesamt guter körperlicher Verfassung. Trotz einiger Wetterschäden und leichter Augenprobleme, ein nettes Exemplar seiner Spezies.” Die Selbstbeschreibung stand auf Ebay, wo Hallén die Chance ihn zu heiraten für 50.000 Dollar verkaufen wollte. Und zwar „egal ob Mann oder Frau. Hauptsache, du magst lange Spaziergänge und noch längere Abende mit Netflix auf der Couch.” Seufz. Wir finden soviel Offenheit ja gut. Ebay nicht. Die entfernten das Angebot, weil es verboten ist, Menschen zu verkaufen. Und Hallén hat gegenüber CNN erklärt: „Ich wollte einen Witz und gleichzeitig einen politischen Punkt machen. Meine Freunde sollten lachen.”

Schwule Torte kommt vor Verfassungsgericht

Im Oktober überprüfte ein Berufungsgericht in Belfast den Fall der nordirischen Bäckerei Ashers Bakery. Deren christliche Besitzer hatten mit ihrer Weigerung, eine Torte mit dem Schriftzug „Unterstützung für die Ehe für alle” zu backen, für internationale Schlagzeilen gesorgt. Der Streit war bereits im Jahr 2015 vor Gericht gelandet. Damals wie auch im Oktober urteilten die Richter, die Weigerung sei als „direkte Diskriminierung“ zu werten (MÄNNER-Archiv). Damit blieb es dabei: Die Bäckerei musste dem Auftraggeber der Torte, dem LGBTI-Aktivisten Garth Lee, eine Wiedergutmachung von 500 Pfund (knapp 600 Euro) zahlen. Damit hätte der Fall ein gerechtes Ende finden können. Doch nun sieht es so aus, als würde der von der britischen Presse verniedlichend als „Gay Cake case” („Schwuler-Kuchen-Fall”) betitelte Streitfall tatsächlich bald die Richter des Obersten Verfassungsgericht von Nordirland beschäftigen. Verantwortlich dafür ist John Larkin, seines Zeichens Generalstaatsanwalt von Nordirland. Larkin hatte sich bereits im Frühjahr bei einer Anhörung zu dem Fall eingeschaltet und erklärt, er halte die Gerichtsentscheidungen für fragwürdig. (Mehr darüber – MÄNNER Archiv)

Erdbeben: Schwule sind schuld

Destiny Church ist eine fundamentalistische homophobe sektenartige Kirche in Neuseeland. Bischof Brian Tamaki ist ihr Anführer. Wir wissen nicht, wo er zur Schule gegangen ist oder ob er ein Klassenzimmer jemals von innen gesehen hat, aber seine Äußerungen zur Entstehung von Erdbeben lassen uns zweifeln. In einer Predigt am vergangenen Wochenende machte er Schwule für das Entstehen von Erdbeben verantwortlich. Das massive Beben im Jahr 2011, bei dem 185 Menschen starben, sei die Schuld von Schwulen und sogar eines schwulen Priesters. Kürzlich hatte die Erde in Neuseeland erneut gebebt, was Tamaki offenbar zu seiner Hasspredigt veranlasste. (In Deutschland gab es kürzlich eine Großrazzia gegen homophobe Salafisten – MÄNNER-Archiv) Die Erde verkrampfe sich unter dem Gewicht einer bestimmten menschlichen Sünde (gemeint ist Homosexualität) und müsse nach einer Weile kotzen – das seien die bekannten Naturkatastrophen. Denn „die Welt und die Natur sei nie geschaffen worden, die Last unserer Missetaten zu tragen“. 2003 will Tamaki eine Vision gehabt haben, nach der seine Kirche binnen fünf Jahren die Herrschaft über die Nation erlangen werde. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2016. (Mehr dazu -MÄNNER Archiv)

