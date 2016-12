Prost! Jack Daniel’s für LGBTI

200 Firmen aus Tennessee haben eine Koalition gegen Diskriminierung gegründet

200 Firmen im US-Bundesstaat Tennessee haben eine Koalition gegen Homo- und Transphobie und LGBTI-Diskriminierung gegründet, unter ihnen auch Jack Daniel’s. Die bekannteste Whisky-Marke der Welt war eines der ersten Unternehmen in Nasville, der Hauptstadt von Tennessee, deren Leitung eine Verpflichtung unterschrieben hat, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und sexueller Orientierung nicht zuzulassen. Der „Warnschuss”, wie die Unternehmen ihr Abkommen nennen, ist in Richtung der Regierung von Tennessee gezielt und wird auch von Firmen wie dem Telefonriesen AT&T, FedEx und Country Music Television unterstützt. Sogar die Organisation Nashville Music Row, die viele Unternehmen im Country Music-Geschäft vertritt, hat mitunterzeichnet.

Diskriminierung sei nichts weiter, als geschäftsschädigend, sowohl innerhalb wie in der Außenwirkung eines Unternehmens

So ganz selbstlos ist das Ganze natürlich nicht. Die Mitglieder der Koalition sagen, dass Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig für Tennessee ist und das Diskriminierung nichts weiter ist als geschäftsschädigend, sowohl innerhalb eines Unternehmens, wie in der Außenwirkung. Als Beispiel für die negativen Auswirkungen wird der Bundesstaat North Carolina angeführt, der mit seinem transphoben HB2-Gesetz 2016 Milliarden von Dollar verlor und weltweite Proteste auslöste, an denen sich auch viele Stars beteiligten. (MÄNNER-Archiv). Der homophobe Gouverneur Pat McCrory, der sich sehr für das Gesetz eingesetzt hatte, verlor bei den letzten Wahlen vor vier Wochen seinen Job, wofür viele auch HB2 verantwortlich machen. McCrory wird jetzt, wie könnte es anders sein, für einen Stellvertreter-Posten in der Regierungsmannschaft von Donald Trump gehandelt.

Foto: Pecold / Shutterstock.com

Das ist eine unserer 7 Fragen zum MÄNNER-Jahresrückblick 2016:

Wer ist für Dich der Mensch 2016? Georg Uecker (wegen seines HIV-Coming-outs)

Hillary Clinton (wegen ihres LGBTI-freundlichen Wahlkampfs)

Christian Kern (der Freund der LGBTI-Community ist Österreichs neuer Kanzler)

Olivia Jones (wegen ihrer AfD-Anzeige)

Jesús Tomillero (der schwule spanische Schiedsrichter kämpft gegen Homophobie)

Jakub & David (das polnische Paar wurde wegen ihres Videos angefeindet)

Carolin Emcke (wegen ihrer Rede in der Paulskirche)

Der 12-jährige Mexikaner, der sich einer Massendemo gegen die Eheöffnung entgegenstellt

Kanadas Premier Justin Trudeau (gern und oft gesehener Gast auf Kanadas CSDs)

Hier geht es zu den 6 anderen (MÄNNER-Archiv).

Autor Paul Schulz Der Journalist und Filmfreak (Jg. 1973) war fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER, liebt es über alles zu schreiben, worüber Amerikaner nicht beim Abendessen reden (Politik, soziale Gerechtigkeit und Sex) und hat mit Christian Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com