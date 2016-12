Willkommen zurück

Wer wissen will was aus Rickie Vasquez aus "Willkommen im Leben" geworden ist: Das hier.

Wilson Cruz war ein Revolutionär: Rickie Vasquez, die Figur die er vor mehr als 20 Jahren in MTVs „Willkommen im Leben” spielte, war der erste offen schwule Teenager in einer weltweiten gesehenen TV-Serie unf half einer ganzen Generation schwuler Jungs dabei, zu erkennen, wer sie waren und wie das gehen könnte. Seitdem hat der schon immer offen schwule TV-Star weiter Karriere gemacht, unter anderem in „Noahs Arc”, „Rick & Steve, das glücklichste schwule Paar der Welt” und „Red Band Society”. Cruz ist einer der aktivsten LGBTI-Aktivisten der USA (MÄNNER-Archiv). Und immer noch verdammt sexy.

Das ist eine unserer 7 Fragen zum MÄNNER-Jahresrückblick 2016:

Wer ist für Dich der Mensch 2016? Georg Uecker (wegen seines HIV-Coming-outs)

Hillary Clinton (wegen ihres LGBTI-freundlichen Wahlkampfs)

Christian Kern (der Freund der LGBTI-Community ist Österreichs neuer Kanzler)

Olivia Jones (wegen ihrer AfD-Anzeige)

Jesús Tomillero (der schwule spanische Schiedsrichter kämpft gegen Homophobie)

Jakub & David (das polnische Paar wurde wegen ihres Videos angefeindet)

Carolin Emcke (wegen ihrer Rede in der Paulskirche)

Der 12-jährige Mexikaner, der sich einer Massendemo gegen die Eheöffnung entgegenstellt

Kanadas Premier Justin Trudeau (gern und oft gesehener Gast auf Kanadas CSDs)

Autor Redaktion