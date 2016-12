J.K. Rowling zeigt sich solidarisch

Harry Potter-Erfinderin J.K. Rowling ist eine großartige Freundin der LGBTI-Community und das schon oft bewiesen. (MÄNNER-Archiv) Und zeigt das nun ein weiteres Mal: Am 28. Dezember erscheint „Love is Love”, eine 144 Seiten dicke Anthologie, mit der an die Opfer des Attentats im Pulse in Orlando erinnert werden soll. Rowling hat dafür etwas besonderes getan: Sie gestattet es, dass ein Zitat des offen schwulen Leiters ihrer Zauberschule Hogwarts in einen neuen Zusammenhang gestellt wird. Rowling ist sonst bekannt dafür, dass sie mit den Rechten zu ihren Werken sehr vorsichtig ist. Sie ist eine der wenigen Autoren weltweit, die auch LGBTI-Fanfiction, in der Fans die Charaktere in neuen, von ihnen erfundenen Geschichten verarbeiten, verbieten lässt. Umso schöner, dass sie für „Love is Love” eine Ausnahme macht.

Unterschiedliche Gewohnheiten oder Sprachen haben keinerlei Bedeutung, solange wir mit offenen Herzen für die gleiche Sache einstehen.

Das Dumbledore-Zitat stammt aus „Harry Potter und der Feuerkelch” und lautet: „Unterschiedliche Gewohnheiten oder Sprachen haben keinerlei Bedeutung, solange wir mit offenen Herzen für die gleiche Sache einstehen.” Das Zitat wird mit einem Comic von Jim Lee kombiniert, auf dem Harrys Freunde und er eine Regenbogenfahne aus ihren Zauberstäben wachsen lassen. Das Buchprojekt enthält auch Beiträge des offen schwulen Hollywood-Superstars Matt Bomer, des Comedien Patton Oswald und vieler anderer. Das Attentat im Pulse vom 12. Juni 2016 ist der tödlichste Angriff auf die LGBTI-Community in diesem Jahrhundert. Ein einzelner Schütze tötete 49 Menschen und verletzte viele andere schwer. Die Tat löste Solidaritätsbekundungen rund um die Welt aus, so auch in Deutschland. (MÄNNER-Archiv)