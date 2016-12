Homopropaganda vor Putins Botschaft

Das küssende Männerpaar ist Teil der BVG-Baustellengestaltung Unter den Linden

Die Berliner U-Bahnlinie 5 soll über den Alexanderplatz hinaus bis zum Hauptbahnhof verlängert werden.

Als erster Bauabschnitt wurde im Jahr 2009 die Strecke der U55 mit den neuen U-Bahnhöfen Hauptbahnhof, Bundestag und Brandenburger Tor eröffnet. Im April 2010 folgte der symbolische Spatenstich für den Lückenschluss, der die U5 mit der U55 in der neuen U5 zusammenführt und drei weitere neue U-Bahnhöfe ans Netz bringt: Berliner Rathaus, Museumsinsel sowie Unter den Linden. Geplant ist die Inbetriebnahme der zusammengeführten, neuen Linie U5 für das Jahr 2020.

Solange gebaut wird, steht dort ein Zaun. Unter dem Motto „U5 verbindet” sind dort verschiedene Motive zu sehen – etwa ein Rentner, der mit einem Hipster auf Kumpel macht, oder eine westlich gekleidete Frau neben einer Muslimin mit Kopftuch.

Knutschende Männer vor der Russischen Botschaft

Und eben auch zwei knutschende Kerle. Weil die Berliner Verkehrsbetriebe BVG in ihren Kampagnen immer auch Vielfalt mitdenken und für ihre Beschäftigten umsetzen, wurden sie kürzlich vom Völklinger Kreis (VK), dem Berufsverband schwuler Führungskräfte und Selbständiger, mit dem Max-Spohr-Preis ausgezeichnet (MÄNNER-Archiv). Dass man das Motiv mit den schwulen Männer ausgerechnet vor der Russischen Botschaft zu sehen bekommt, hat natürlich eine politische Dimension. Schließlich gilt in Putins Reich seit über drei Jahren ein Gesetz gegen „Homopropaganda”, das das Thematisieren „nicht-traditioneller” Lebensweisen verbietet (wir haben über die Situation in Russland ein ganzes Heft gemacht – MÄNNER-Shop). Diese Dimension ist aber nicht beabsichtigt, teilte uns die BVG auf Anfrage mit. Dass sich vor Putins Botschaft zwei Männer küssen, sei „reiner Zufall”, sagte Petra Reetz.

