Die beste Stadt für Singles? Berlin!

Das Reiseportal GayCities hat zehntausende Schwule weltweit nach ihren Lieblingsstädten gefragt

Das Reiseportal GayCities hat Zehntausende seiner Leser und Leserinnen* darüber abstimmen lassen, welches die besten, schönsten und tollsten queeren Städte der Welt sind. Dabei schnitt eine deutsche Stadt besser ab als alle anderen: Berlin. Nicht nur wurde die deutsche Hauptstadt mit 19 Prozent aller Stimmen nur knapp auf Platz zwei hinter die Stadt des Jahres gewählt. Die wurde San Francisco mit 22 aller Stimmen. Berlin ist auch die einzige europäische Stadt in den Top Acht. Auf Platz drei und vier folgen New York Citys und New Orleans.

Beide Orte bekamen 22 Prozent der Stimmen für die Stadt, in der es am schönsten ist, Single zu sein

Außerdem konnte Berlin eine weitere der zwölf Kategorien, in denen Preise vergeben wurden, für sich entscheiden. Muss sich das Siegerpodest hier allerdings mit London teilen. Beide Orte bekamen 22 Prozent der Stimmen für die Stadt, in der es am schönsten ist, queer und Single zu sein. Die nächste deutschsprachige Stadt ist Wien. Die österreichische Hauptstadt belegte mit nur sieben Prozent Platz acht.

Minuspunkte gab es dafür, dass die Öffnung der Ehe in Deutschland immer noch auf sich warten lässt

Ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl scheint für viele Berlins Engagement für queere Geflüchtete zu sein. Viele Touristen sagten, sie begrüßten das queere Flüchtlingsheim in der deutschen Hauptstadt (MÄNNER-Archiv). Minuspunkte gab es dafür, dass die Öffnung der Ehe in Deutschland immer noch auf sich warten lässt, was gerade viele Amerikaner nicht nachvollziehen können. Die „Up and Coming”-Stadt des Planeten für schwule Touristen ist Stockholm, wo man als gleichgeschlechtliches Paar ganz selbstverständlich heiraten kann.

Foto: Shutterstock/Sergey Kohl

