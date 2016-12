„Kinder brauchen vor allem Liebe”

Den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen moderierte er aus seiner ehemaligen Korrespondentenheimat Washington. Und bei Twitter reagiert er regelmäßig auf Lob, Kritik und sogar auf Vorschläge von der Art, dass er den Schlusssatz doch mal in Gebärdensprache moderieren möge. Kurzum: Ingo Zamperoni ist ein Mann, der den Anspruch, dass öffentlich rechtliches Fernsehen für alle da sein soll, ernst nimmt. Dass er seit Ende Oktober gemeinsam mit Caren Miosga das bislang jüngste „Tagesthemen“-Moderatoren-Team bildet, ist für alle ein Gewinn. Für die Presse, für die er nicht nur eine glaubwürdige, sondern auch eine sympathische Vorzeigefigur ist. Für die ARD, deren Rentner-Image er aufpoliert. Und natürlich für die Zuschauer, für die der 42-Jährige eine erstklassige Kompromissfigur zwischen Schwiegersohntyp und attraktivem Charakterkopf ist.

Wissen Sie, dass Sie eine schwule Fangemeinde haben und dass sich schon bei Ihrer Tagesthemen-Vertretung ab 2012 viele über den hübschen Moderator Zamperoni gefreut haben?

Ach, vielen Dank. Aber als Vollprogramm hat das Erste insgesamt den Anspruch, für alle da zu sein. Das Erste, in dem die Tagesthemen laufen, will vom Teenager bis zum Rentner, vom Kunstfan bis zum Sportfan alle ansprechen. Ob sie heterosexuell oder schwul, transgender oder bisexuell sind, spielt schlicht keine Rolle.

In Ihrer Korrespondentenzeit hat sich LGBTI-politisch einiges in den USA getan. Verfolgen Sie diese Entwicklung?

Ja, das ist ein superinteressantes Thema. Die Entscheidung vom Supreme Court zur Öffnung der Ehe vor zwei Jahren war ein Riesenurteil; es ist beachtlich, wie schnell die Situation gekippt ist. Ich bin auch gespannt, wie es sich hier entwickelt hat in den letzten drei Jahren. Mein Eindruck ist schon, dass man in den USA selbstverständlicher mit solchen Themen umgeht. Vielleicht auch, weil sie in den Medien präsenter sind. Was Homosexuelle angeht, hat sich auch in Deutschland viel getan, aber zum Beispiel den Transgenderbereich müssen wir noch hochhieven. In den USA tritt eine Caitlyn Jenner ganz normal in der Prime Time auf und taucht auf Covern von Hochglanzmagazinen auf. Was das betrifft, sind uns die USA einen Schritt voraus. Obwohl es natürlich auch Widerstände gibt, die nicht zuletzt Trump (die LGBTI-Gemeinde in den USA ist in Sorge – MÄNNER-Archiv) mit befeuert hat.

In der taz sind Sie kritisiert worden, Sie hätten sich beim Brennpunkt zum Orlando-Attentat (das sagt das FBI – MÄNNER-Archiv) beim Aussprechen des Wortes „schwul“ „unwohl gefühlt“.

Ja, das hab ich mitbekommen. Nach dem Motto, ich hätte ein Problem damit, Worte wie „Homosexuelle“ oder „Schwule“ in den Mund zu nehmen. Ich hab mir das noch mal angeguckt und finde den Vorwurf ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich habe das Gefühl, da wurde sowohl mir als auch Ellen Ehni, die den „Brennpunkt“ moderiert hat, etwas reininterpretiert. Mir ist da nichts aufgefallen. Wenn überhaupt, dann war es, dass ich überlegt habe, wie ich den Satz zu Ende führe, nicht dass ich mich an den genannten Worten gestört habe. Wenn ich mich bei einer Schalte über Trump beim Begriff „republikanischer Präsidentschaftskandidat“ einmal verhaspelt habe, ist das ja auch nicht gleich eine Meinungsäußerung.

Das Unwohlsein gibt es also nicht?

Ich habe jedenfalls kein Problem damit, das Wort „schwul“ auszusprechen. Im Gegenteil, für mich spielt die sexuelle Orientierung schlicht keine Rolle. Als ich vor vier Jahren die Kölner AIDS-Gala moderiert habe, hat mir danach auch keiner gesagt, dass ich befangen gewirkt hätte, und da waren sehr viele Homosexuelle. Das war ein sehr, sehr schöner Abend und ich hab mich extrem wohlgefühlt. Und ich hatte den Eindruck, viele haben sich gefreut, dass ich meinen kleinen Teil zu ihrer Veranstaltung beigetragen habe.

Ihre Kinder wachsen liberal auf?

Ja, die können sein, was sie wollen. Ich verstehe die Argumentation von manchen konservativen Leuten beim Thema Kindesadoption auch gar nicht. Viele von denen haben doch selbst Kinder. Und jeder, der welche hat, müsste eigentlich wissen, dass es für Kinder vor allem wichtig ist, dass sie sich geliebt und wahrgenommen fühlen, nicht dass sie bei einem Mann und einer Frau aufwachsen.

