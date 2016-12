Kündigung ist keine Diskriminierung?

... und was heute sonst noch wichtig ist

Pastor Jeremy Pemberton ist ein mutiger Mann. Nicht nur lebt er aus Liebe offen schwul, er hat auch seinen Arbeitgeber, die Church of England verklagt. Und das kam so: Nachdem Pemberton 2014 seinen Partner geheiratet hatte, entzog ihm Richard Neil Inwood, der ehemalige Bischof von Southwell und Nottingham, die Berechtigung seine kirchlichen Ämter weiter auszuüben. Das hielt ihn auch davon ab, einen anderen Job in einer kirchlichen Einrichtung anzunehmen. Daraufhin zeigte Perberton seinen Bischof wegen Diskriminierung an. Ein Arbeitsgericht gab der Kirche 2015 recht, nach deren Dogma Priester zwar offen schwul und verpartnert, aber nicht verheiratet sein dürfen. Pembertons anwälte hatten argumentiert, die Einstellung der englischen Kirche zu gleichgeschlechtlichen Ehen verletzte den Equality Act, den Gleichheitsgrundsatz vor dem Gesetz. Dieses Urteil wurde jetzt von einem höheren Arbeitsgericht bestätigt. Pemberton hätte bewusst gegen die Doktrin seiner Kirche verstoßen und den Entzug seiner Amtsberechtigung billigend in Kauf genommen. Aber, der Richter sagte auch, der Fall sei wichtig und gestatte Pemberton, sich an ein weiteres Berufungsgericht zu wenden. „Das Resultat ist nicht das, worauf mein Ehemann und ich gehofft haben, aber der Kampf noch nicht verloren”, so der Kläger. Experten gehen davon aus, dass der Fall neu verhandelt und dann vielleicht anders entschieden wird. Die anglikanische kirche befindet sich in einem Entwicklungsprozess. Im September war ein schwuler Vater Bischof in Kanada geworden. (MÄNNER-Archiv)

Neuauszählung in den USA gestoppt

Im US-Bundesstaat Michigan wurde die seit zwei Tagen laufende Neuauszählung der Stimmen gestoppt. Ein Richter hob am Mittwoch eine vorläufige einstweilige Verfügung auf, die die Behörden davon abgehalten hatte, die Zählung zu stoppen. Das berichten mehrere US-Medien. Jill Stein, die erfolglose US-Präsidentschaftskandidatin der Green Party, wollte nachprüfen lassen, ob Donald Trump wirklich bei der Wahl Anfang November die meisten Stimmen erhalten hat. In Wisconsin lag er beispielsweise um nur 22.525 Stimmen vor Hillary Clinton. Darum hatte Stein beantragt, das Wahlergebnis in den drei Bundesstaaten Wisconsin, Pennsylvania und Michigan überprüfen zu lassen. Dort war der Ausgang jeweils sehr knapp gewesen. Stein sagte gegenüber der Detroid Free Press, dass die Nachzählung Probleme mit Michigans Wahlverfahren zu zeigen scheine, vor allem bei Menschen mit niedrigen Einkommen und bei Minderheiten. Zuvor hatte sie bereits gesagt, dass die Wahlmaschinen manipuliert gewesen sein könnten. Vier Wochen nach der US-Wahl werden immer noch die Stimmen ausgezählt. Hillary Clinton liegt mit 2,7 Millionen Stimmen vor dem Wahlsieger Trump. Doch das spielt keine Rolle, denn das Wahlmännerprinzip, nach dem in den USA der Präsident bestimmt wird, sichert Donald Trump einen eindeutigen Vorsprung (und der nominiert einen homophoben Kandidaten nach dem anderen für sein Kabinett – MÄNNER-Archiv). Trump hat 290 Wahlmänner und Frauen hinter sich, Clinton 232. Für einen Sieg bei der Abstimmung im Dezember sind 270 Stimmen erforderlich. (Weiterlesen im MÄNNER-Archiv)

Unrasiert ist gesünder

Sich untenrum nicht mehr zu enthaaren, könnte eine gute Idee sein. Denn eine neue Studie aus den USA legt nahe, dass Intimrasuren das Risiko erhöhen, sich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit (STI) anzustecken. So steige das Risiko für Herpes, Humane Papillomaviren und Syphilis mit häufigem Rasieren, schreiben Ärzte der University of California im Fachblatt „Sexually Transmitted Infections“. (Ohnehin stecken sich immer mehr schwule Männer mit Syphilis an – MÄNNER-Archiv.) Menschen, die sich mindestens einmal im Leben untenrum enthaart haben, hatten fast doppelt so häufig angegeben, bereits eine sexuell übertragbare Krankheit gehabt zu haben. Und extreme Rasierer – diejenigen, die ihre Schamhaare mehr als elfmal entfernen – waren viermal häufiger von einer STI betroffen. Wer mehrmals im Monat zum Rasierer oder zum Wachs greift, der liegt zwischen diesen beiden Gruppen: Ihre Wahrscheinlichkeit, sich mit Syphilis oder Herpes angesteckt zu haben, ist dreimal höher als bei Unrasierten. (Was ist eigentlich Syphilis? Alle Antworten im MÄNNER-Archiv.) „Wir waren überrascht, wie groß der Effekt war“, sagt Benjamin Beyer laut National Public Radio (NPR). Er ist Urologe an der University of California und Mitautor der Studie. „Aktuell wissen wir nicht, ob die Rasur das Risiko für eine Infektion erhöht. Alles, was wir sagen können, ist, dass sie miteinander in Verbindung stehen. Aber ich würde es wohl vermeiden, mich kurz vor dem Sex zu rasieren.“ (Weiterlesen im MÄNNER-Archiv)

Foto: Twitter

