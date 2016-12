Merry Drag Christmas!

100 Drag Queens singen Weihnachtslieder von Ella Fitzgerald bis Boney M.

Eine ganze Armee von Drag Queens tritt an, um Weihnachtslieder zu trällern – angeführt von Lady Galore aus Amsterdam. Als „Drag Queens Unlimited” singen sie in einem großartigen Video Songs von Ella Fitzgerald, Boney M. und Mariah Carey. Den Zusammenschluss Drag Queens United hat die niederländische Transe vor 5 Jahren gegründet. (Was „Drag Power” bedeutet, hat das Jahr 2016 sehr deutlich gezeigt – MÄNNER-Archiv)

Wer lieber ganz klassisch „Last Christmas” von Wham hört und sieht: bitteschön! (Die Mehrheit der MÄNNER-User mag Weihnachten nicht darauf verzichten – MÄNNER-Archiv) Und wer noch nicht gewonnen hat bei unserem Adventsquiz: Noch bis zum 24. Dezember gibt es täglich tolle Gewinne, zum Beispiel Tickets für das Gloria Gaynor Konzert in Hamburg, für die Röschensitzung in Köln und für die neue Show „The One” im Berliner Friedrichstadt-Palast (MÄNNER-Archiv).

Titelbild: Screenshot

Autor Redaktion