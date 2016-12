Schwul, rechts und sehr einflussreich

Von Milo Yiannopoulos wird man noch viel hören und lesen

Milo Yiannopoulos ist schwul, Katholik und ein glühender Verehrer von Donald Trump. Er nennt ihn „Daddy“ und: „wundervollsten Präsidentschaftskandidaten, den es je gab“. Er ist in Griechenland geboren und in Großbritannien aufgewachsen, schreib zuächst für britische Zeitungen, und trat später auch im Fernsehen auf. Seit er als prominenter Redakteur für Breitbart News tätig ist, das Trump im Wahlkampf massiv unterstützte, machte Yiannopoulos offen Wahlkampf für den Republikaner. Er ist u.a. gegen Frauenrechte und gegen Einwanderung. Nach dem Massaker von Orlando schrieb er, die Linke habe sich für den Islam und gegen die Schwulen entschieden und im Pulse-Club seien nun 100 Menschen tot oder schwer verletzt: „Wann hören Homosexuelle endlich damit auf, Demokraten zu wählen?”, fragte er im Juni.

Bei einer New Yorker Ausstellung in einer Galerie badetet er zusammen mit anderen Schwulen in einer Wanne voller Schweineblut und trug nichts als eine „Make America Great again“-Kappe. Das Blut, so die Erklärung, stamme von unschuldigen Menschen, die von illegalen Einwanderern getötet worden seien. Die FAZ hat ihn den Zeremonienmeister des Hasses genannt, im SPIEGEL wurde er in einem Gastbeitrag der Autorin Laurie Penny als „charmanter Teufel“ beschrieben und „einer der schlechtesten Menschen, die ich kenne.“ Yiannopolous ist eine der prominentesten Figuren der Alt Right Bewegung, der Alternativen Rechten, die im Wahlkampf von sich Reden machte, als ihr Vordenker Richard Spencer „Heil Trump” rief und einige seiner rechtsextremen Anhänger de Hitlergruß zeigten.

Diesen Namen muss man sich also merken. Wenn Trump erst Präsident ist, wird man vermutlich noch viel von ihm hören. Und lesen: Gerade hat er einen 250.000-Dollar-Buchdeal mit dem renommierten Verlag Simon & Schuster abgeschlossen. Nun kann er seinen Hass zwischen zwei Buchdeckel kippen, nachdem er bei Twitter gesperrt wurde, nachdem er sich frauenfeindlich und rassistisch über die schwarze Schauspielerin Leslie Jones geäußert hatte, die in der Neuverfilmung von „ Ghostbusters“ mitspielt. Zuvor hatte er Vergewaltigung mit Harry Potter verglichen – beides sei „pure Fantasie”.

Obwohl das Buch erst im März erscheint, landete es direkt auf Platz 5 der Amazon Bestseller Liste

