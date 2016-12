Rettet Betty White!

Ein Fan hat eine Kampagne ins Leben gerufen, um das letzte Golden Girl vor 2016 zu beschützen

2016 war das Jahr in dem , zu mindestens gefühlt, mehr LGBTI-relevante Promis gestorben sind, als in irgendeinem anderen. Die Liste ist lang: George Michael, David Bowie, Debbie Reynolds, Prince und so weiter und so fort. Ein Fan des letzten überlebenden Golden Girls, der Schauspielerin Betty White, greift jetzt zu drastischen Maßnahmen, damit sie nicht noch länger wird: Er hat eine Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe ins Leben gerufen, um 10.000 Dollar zu sammeln, die er benötigt, um „so schnell wie möglich an Bettys Seite zu fliegen und sie bis es am 31. Dezember Mitternacht schlägt vor 2016 zu beschützen.”

Demetrios Hrysikos hat schon über 8500 dafür gesammelt

Er ergänzt: „Natürlich nur, wenn sie das möchte.” Eigentlich wollte er 2000 Dollar sammeln, das Ziel erreichte er schon am ersten Tag, hat aber auch noch eine größere Mission: „Mal angenommen, sie möchte nicht, dass ein merkwürdiger Grieche vor ihrer Tür herumlungert, um sie zu beschützen, kommen alle Gelder dem Spartanburg Little Theater zu Gute, um dabei zu helfen, neue, junge Stars bei ihren ersten Schritten auf die Bühne zu helfen, die so viele von unseren Lieblingen dieses Jahr verlassen haben. Das gefällt sicher auch Betty White. Während dieser Artikel entsteht hat Demetrios Hrysikos schon über 8500 für zwei wirklich gute Zwecke gesammelt. Wer sich beteiligen möchte, kann dem unten stehenden Link folgen. Da die „Golden Girls” Eure Lieblingsserie sind (MÄNNER-Archiv), wollen das sicher einige tun.

Hilf Betty White vor 2016 zu beschützen

