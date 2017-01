Modelle gesucht

Alexandra Siering ist Lust- und Genussfotografin. Sie beschäftigt sich also mit zwei wirklich schönen Sachen: Essen und Sex. Ihr Schwerpunkt sind Männerakte. In unserer Galerie und auf ihrer Seite bekommt Ihr einen Vorgeschmack. Leider gibt es wenig Männer die sich das trauen, sich vor einer Frau für schöne Bilder ausziehen. Weil sie viele Kunden hat die nackte Männermodels für die Werbeshootings brauchen, veranstalt sie Ende Januar ein Online-Casting.

Dafür hat sie sich gefragt, wer die schönsten, mutigsten Männer in Deutschland sind. Und kam auf die MÄNNER-Leser. Verstehen wir. Bewerben kann sich erstmal jeder, ganz unabhängig vom Alter. Einfach ein paar Fotos von Dir und ein paar Infos (Wo Du wohnst, was Du machst, wer Du bist) an modelkartei@siering-fotokunst.de schicken. Nach einer Vorauswahl lädt Alexandra zum persönlichen Casting. Wie die Ergebnisse aussehen könnten? So wie unten.

Alle Fotos: Alexandra Siering