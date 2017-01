Iceman: Erster schwuler Kuss

Er bekommt eine ganze Seite dafür

Der Comicheld Iceman hat seinen ersten schwulen Kuss. In der aktuellen Ausgabe All-New X-Men #17 geht es weiter mit der Romanze mit dem nicht-menschlichen Romeo. Die hat bereits letzten Herbst (in Ausgabe #13) begonnen, doch geküsst haben sie sich nicht. Das Bild für den lang ersehnten ersten schwulen Kuss von Bobby Drake, so sein bürgerlicher Name, ist eine ganze Seite groß.

Der Held ist einer der fünf X-Men der ersten Stunde. Der erste Comic der Reihe wurde im Jahr 1963 veröffentlicht. X-Men sind Mutanten, die dank eines besonderen Gencodes übermenschliche Fähigkeiten besitzen. (So sehen schwule Manga-Comics aus – MÄNNER-Archiv.)

Iceman bekommt eigene Comicreihe ab April

So kann Iceman Wasserdampf zu Eis gefrieren lassen. Dass er auf Männer steht, konnte er sich erst spät eingestehen. 2012 – fast 50 Jahre nach seinem ersten Auftritt in einem Comicbuch – lüftete Marvel-Comics das Geheimnis. Da ist der junge Iceman dem erwachsenen begegnet, der ihn damit konfrontiert, nicht zu seiner Sexualität zu stehen. (DC Comics hat einen Solidaritäts-Comic für die Opfer vom Orlando-Attentat veröffentlicht – MÄNNER-Archiv.)

Iceman konnte nicht damit umgehen, gleichzeitig Mutant mit Superkräften und schwul zu sein, sagt er im Comic. Iceman hat diesen Teil von sich jahrelang unterdrückt – aus Angst vor Verfolgung. Deshalb hat er versucht, als Hetero zu leben, und gehofft, das würde Wirklichkeit. Erst die Begegnung mit seinem jüngeren Ich hat ihn dazu motiviert, zu sich zu stehen.

Der Kuss zeigt auch den jüngeren Iceman. Der ältere dagegen hat immer noch Probleme mit seinem Coming-out. Marvel Comics hat angekündigt, diese Geschichte in einer eigenen Comic-Reihe zu verarbeiten, die ab April veröffentlicht wird. Das wäre die erste Reihe, die sich mit einem schwulen Thema auseinandersetzt.

Titelfoto: Marvel / Mark Bagley, Andrew Hennessy & Nolan Woodard

Autor Fabian Schäfer Fabian Schäfer (geb. 1994) studiert in Köln Skandinavistik und Medienkulturwissenschaft. Er schreibt freiberuflich für dbna, ze.tt und die MÄNNER.