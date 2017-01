Ellen lädt homophobe Sängerin aus

Morgen sollte die beliebte US-Gospelsängerin Kim Burrell in der Show von Ellen de Generes ein Duett mit Pharrell Williams singen

Morgen sollte die beliebte US-Gospelsängerin Kim Burrell in der Show von Ellen deGeneres (die lesbische Moderatorin erhielt im vergangenen Jahr die höchste US-Auszeichnung – MÄNNER-Archiv) auftreten und ein Duett mit Pharrell Williams singen – einen Song aus dem „Hidden Figures – Unbekannte Heldinnen”-Soundtrack (der Film läuft am 2. Februar in Deutschland an). Aber die Moderatorin hat jetzt via Twitter klargestellt: Sie kommt nicht in meine Show.

Die Sängerin, zu deren Fans Beyoncé zählt und die auf der Beerdigung von Whitney Houston sang, hatte bei einer Predigt in ihrer Heimat Houston, Texas, Homosexualität als „pervers“ bezeichnet und gesagt, dieser „Irrglaube“ habe viele Männer und Frauen befallen. Wörtlich sagte sie unter anderem: „Ihr Männer, wenn Ihr Euren Mund öffnet und den Penis eines anderen Mannes aufnehmt – Ihr seid pervers.“

Viele US-Stars hatten sich bereits von Burrell distanziert und gefordert, den Auftritt in der Show der prominenten Lesbe abzusagen. Bereits am Samstag hatte Pharrell Williams auf Twitter geschrieben: „Ich lehne Hassreden in jeder Form ab. Es gibt in der Welt keinen Platz für Vorurteile jedweder Art. Meine größte Hoffnung ist Inklusion und Liebe für die ganze Menschheit in 2017 und darüber hinaus.“

Weiter ließ Williams seine Fans wissen: „Mein Rat: Wenn Deine Religion Dich dazu bringt, Worte des Hasses oder der Verurteilung auszuspucken oder auf andere herabzublicken, wegen der Menschen, die sie lieben, dann solltest Du sie wechseln. Und zwar schnell. Wenn Religion Dich nicht zu einem liebenden oder besseren Menschen macht, weg damit.“

Auch die Mutter des offen schwulen Sängers Frank Ocean (er ist 2016 in die Liga der US-Superstars aufgerückt – MÄNNER-Archiv) hatte sich zu den homophoben Ausfällen der Gospelsängerin geäußert, die als Gast auf dem Song „Godspeed” des aktuellen Albums ihres Sohnes „Blonde” zu hören ist. Via Twitter fragte sie Ocean, ob es möglich sei, Burrells Stimme von seinem Album zu entfernen.

Burrell hatte sich nach Bekanntwerden des Videos bei Facebook geäußert und gesagt, ein „Feind“ versuche, ihre Predigt in einem negativen Licht darzustellen. „An alle, die mit dem Geist der Homosexualität zu tun haben: „Ich liebe Euch, weil Gott Euch liebt. Aber Gott hasst die Sünde.“

Titelbild: Screenshot/YouTube

Autor Kriss Rudolph Seit Februar 2015 Chefredakteur der MÄNNER. Zuvor war der Wahl-Berliner 16 Jahre lang Radiojournalist - u. a. bei SWR3 in Baden-Baden und bei WDR2 in Köln. Außerdem veröffentlichte er zahlreiche Romane, darunter "L.A. Affäre" (Bruno Gmünder) und "Kindsköpfe" (S. Fischer). Kriss.Rudolph@brunogmuender.com