„Akzeptiert mich, wie ich bin!”

Sehenswertes Video eines schwulen Absolventen der brasilianischen Hochschule für Luftfahrttechnologie

Talles de Oliveira Faira ist Absolvent der brasilianischen Hochschule für Luftfahrttechnologie der Air Force, ein angesehenes Institut. „Seit ich 12 war, hörte ich immer wieder tolle Sache über das Institut“, schrieb der 24-Jährige jetzt bei Facebook. „Ich hörte, es sei die beste Uni im Land und dass sie einem zahlreiche Türen in der Zukunft öffnen könnte. Es war mein Traum. Nie hätte ich gedacht, dass es der schlimmste Irrtum meines Lebens sein würde.“

Der schwule Absolvent berichtet, dass er immer wieder beleidigt und diskriminiert worden sei – von Studenten, aber auch vom Lehrpersonal. „Sie haben mich beleidigt, mich ausgelacht und versucht, mich unsichtbar zu machen.“ Ein Dozent habe zu ihm gesagt: „Es gibt keine peinlichen Elektronen, keine Elektronen mit psychischen Problemen, keine schwulen Elektronen.“ Ein Angehöriger der Air Force soll zu ihm gesagt haben: „Wenn ich Du wäre, würde ich mich umbringen.“ (So kämpft Prinz William gegen Bullying – MÄNNER-Archiv)

Entweder Ihr akzeptiert mich wie ich wirklich bin oder ich zeige allen, wie Ihr wirklich seid

Als Talles jetzt sein Abschlussdiplom als Luftfahrtingenieur erhielt, beschloss er, es allen zu zeigen. Anstatt einen Anzug zu tragen, wie es bei solchen Zeremonien üblich ist, schlüpfte er in High Heels und zog ein Kleid an. Und zwar in rot – so auffällig zu möglich. Als Protest und Anklage gegen jahrelanges Mobbing. Um zu zeigen, dass er sich nicht unsichbar machen lässt. (Dieser Mann lief über 40.000 Kilometer, um auf das Thema Bullying aufmerksam zu machen – MÄNNER-Archiv)

„Entweder Ihr akzeptiert mich wie ich wirklich bin oder ich zeige allen, wie Ihr wirklich seid.“

