Nigeria: Sketch über Misshandlung

Fans sind begeistert, LGBTI-Aktivisten entsetzt

Ein besonders geschmackloser und schwulenfeindlicher Sketch verbreitet sich gerade schlagartig im Internet. In dem Clip des nigerianischen Comedian Ogusbaba wird Gewalt gegen Schwule verherrlicht.

Ogusbaba spielt einen besonders effeminierten Mann, der nackt in seinem Bett liegt und an seinem Smartphone offensichtlich ein Date ausmacht. Als es an der Tür klopft, lässt Ogusbaba sein Date, gespielt von Stephen Odimgbe, begeistert herein. „Ich bin gekommen, um mein Versprechen einzulösen, dass diese Nacht ein Vergnügen wird“, sagt Odimgbe.

„Keine Angst, die Banane ist zu klein“

„Also werden wir Spaß miteinander haben“, fragt der Komiker Ogusbaba. „Oh ja“, antwortet der andere. Doch dann betreten zwei ziemlich furchteinflößende Männer das Schlafzimmer. Sie fangen an, den schwulen Mann zu beleidigen und zu bedrohen. Auch sein vermeintliches Date macht mit und verspottet ihn. (Trotz oder wegen der Illegalität ist Nigeria bei der Suche nach Schwulenpornos ganz weit oben – MÄNNER-Archiv.)

Die zwei packen daraufhin Gegenstände aus ihrem Rucksack. Sie deuten an, den schwulen Mann damit sexuell misshandeln zu wollen. Zuerst holen sie eine Banane. „Keine Angst, die ist zu klein“, sagt er, und greift stattdessen nach einer Gurke. Obusbaba, der schwule Mann, wird inzwischen im Bett festgehalten. Er schreit.

Viele Facebook-Kommentatoren berufen sich auf die Bibel

Zuletzt wird ein noch größeres Gewächs aus dem Rucksack geholt und mit Gleitmittel eingeschmiert. Er rennt damit auf Obusbaba zu, ein Schrei ist zu ertönen, das Bild wird schwarz, dann sieht man nur dessen schmerzerfülltes Gesicht.

Das Video wurde fast 5000-mal auf Facebook geteilt. Auch wenn viele Kommentatoren betonen, dass es ein gewaltverherrlichender und schwulenfeindlicher Clip ist, bejubeln andere die Misshandlung. Viele beziehen sich dabei auf die Bibel.

Der Comedian sollte sich entschuldigen, fordert ein schwuler Landsmann

In Nigeria werden homosexuelle Handlungen mit bis zu 14 Jahren Gefängnis bestraft. Im Norden des Landes, wo das islamische Recht der Scharia angewandt wird, droht Schwulen sogar die Todesstrafe. Der wohl bekannteste Schwule des Landes ist Bisi Alimi, der sich 2004 im Fernsehen geoutet hat. (Interview mit Bisi Alimi im MÄNNER-Archiv.)

Deshalb verurteilen viele LGBTI-Aktivisten das Video, so etwa der schwule nigerianische Pastor Jide Macaulay, der in London lebt. „Es verherrlicht homophobe Attacken, die für viele LGBTI in Nigeria tagtäglicher Alltag sind“, sagte er. „Ogusbaba sollte erkennen, dass das nicht lustig ist. Sein Humor gibt Angreifern die Erlaubnis, Schwule zu attackieren.“

Deshalb fordert der Pastor ihn auf, das Video zu entfernen. „Er soll sich bei der schwulen Community entschuldigen und jede homophobe Tat verurteilen.“

