Rapper iLoveMakonnen kommt raus

So einfach ist das heute: Der US-Musiker, Schauspieler und Rapper Makonnen Sheran, den Fans des Hip-Hop-Genres als iLoveMakonnen kennen, verkündete gestern auf Twitter: „Weil ihr Breaking News alle so liebt, sind hier mal ein paar sehr alte Breaking News. Ich bin schwul. Jetzt wo ihr das über mein Leben wisst, könnt ihr vielleicht einfach mit eurem eigenen weitermachen”

And since y’all love breaking news, here’s some old news to break, I’m gay. And now I’ve told u about my life, maybe u can go life yours❤

— Oceanic Makonnen (@iLoveMakonnen5D) 20. Januar 2017