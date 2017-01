Der Eichelschmeichler und die Folgen

Der "Journalist" Martin Lejeune hat wegen Werbung für Sexspielzeug im Abendprogramm Angst um Deutschlands Kinder

Martin Lejeune war mal Journalist. In seinem Wikipedia-Eintrag steht: „Von 2007 bis 2014 war er regelmäßiger Autor der Tageszeitung Neues Deutschland. Zwischen 2011 und 2014 veröffentlichten die Berliner Tageszeitung taz, die Junge Welt sowie Der Standard und die Frankfurter Rundschau Artikel von ihm. Zudem war er für das Deutschlandradio tätig. Er berichtete aus Libyen, Marokko, Syrien und dem Gaza-Streifen.” Ein bisschen weiter unten erfährt man: „Wegen seiner Berichterstattung aus dem Gazastreifen während des Gaza-Konflikts 2014 wurde Lejeune vielfach kritisiert. Journalisten warfen ihm eine distanzlose Berichterstattung vor; er mache sich die Sicht der als Terror-Organisation eingestuften Hamas zu eigen. So stornierte das Deutschlandradio vereinbarte Aufträge, nachdem Lejeune zu Spenden für die ‘Vereinigung der Freunde Palästinas in Sachsen-Anhalt’ aufgerufen hatte, und begründete dies mit Zweifeln an seiner journalistischen Unabhängigkeit.” Au Backe.

„Ich fordere, Kinder vor dieser Propaganda zu schützen!”

Und dann noch: „Lejeune trat bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016 im Wahlkreis Neukölln 3 für das Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) an. Er erhielt 73 Stimmen bzw. 0,4 % und lag damit 3,0 % unter dem BIG-Ergebnis der letzten Wahl.Die Waldbrände in Israel 2016 bezeichnete Lejeune als ‘Strafe Gottes für das Verbot des Gebetsrufes’. In diesem Zusammenhang äußerte Lejeune zudem Zweifel an der Existenz des Holocaust und wünschte nur den palästinensischen Betroffenen der Brände Rettung, explizit jedoch nicht den Juden. Kurz darauf erklärte er, dass er sich beim Direktor der jüdischen Gemeinde Düsseldorf für seine Äußerungen entschuldigt habe, und erkannte die Historizität des Holocaust an.” Das ist nett von ihm. Auch wenn vielleicht bald eine Entschuldigung für etwas ganz anderes fällig wird: Homophobie vom Allerfeinsten.

Und das kam so: Es steht zu vermuten, dass Martin Lejeune am Montag-Abend früh zu Hause war und fernsah. Denn am Dienstag um 10.19 stellte er einen Facebook-Kommentar auf sein Profil. Dort konnte man lesen: „Seit Monaten läuft Schwulen-Propaganda im deutschen TV, genau zu der Zeit, wenn Kinder von der Schule nach Hause kommen und vor 18 Uhr, bevor Die Simpsons läuft! Hallo! Interessiert das keinen? Wie geschmacklos ist das denn? Jeder kann sein, was er mag – aber Kinder zu animieren, das ist ein NoGo! – vor allem zu Zeiten, in denen Kinder TV schauen. ‘INGO & DYLAN und der Eichelschmeichler’ heißt die Sendung aus der das Foto ist & die im deutschen TV vor 18 Uhr läuft, ständig z. B. auf den Kanälen der #Pro7 #Sat1-Gruppe. Wie kann das vor 18 Uhr erlaubt sein? Wenn Ingo mit Dylan im Bett liegt und ihn auffordert: „Damit kannst du mir nachher mal einen schmeicheln!” Früher war Schwulsein ein Tabu. Heute ist die Kritik an öffentlich verbreiteter Schwulen-Propaganda ‘inkorrekt’. Ich fordere, Kinder vor dieser Propaganda zu schützen!”

Der Ingo liegt mit dem Dylan im Bett, weil sie den „Eichelschmeichler” der Firma Amorelie testen

Der arme Ingo, der arme Dylan. Da will man fröhlich Auskunft über die Vorteile gegenseitiger, angstfreier Stimulation geben, macht das zwei Monate ungestört 23 Sekunden lang, und dann passiert sowas. Der Ingo liegt mit dem Dylan im Bett, weil sie den „Eichelschmeichler” der Firma Amorelie testen und vorher und nachher Auskunft darüber geben, wie’s so war, mit dem neuen Spielzeug. Die „Sendung” von der Lejeune da spricht, ist ein Werbespot. Warum das Schwulen-Propaganda sein soll, weiß man nicht so genau. Schließlich schickt das Unternehmen noch drei heterosexuelle Paare mit Ingo und Dylan ins Rennen um den lustvollsten Höhepunkt. Ob Lejeunen die auch verbieten will? Oder fällt das noch unter Volksvermehrung? Auch das weiß man nicht.

Der Post hatte bis Mittwoch Abend 3.350 „Like”s, „Wütend”s und „Haha”s gesammelt

Der Post hatte bis Mittwoch Abend die stolze Zahl von 3.350 „Like”s, „Wütend”s und „Haha”s gesammelt. Unter ihm ergießt in mehr als 3.600 Kommentaren die deutsche Volksseele in den Facebook-Rachen. Einige sind so negativ und homophob, dass man sie an dieser Stelle nicht zitieren möchte. Die Zustimmung lässt sich aber mit „Jawoll! Ich finde das auch widerlich! Die armen Kinder!” ungefähr zusammen fassen. Herr Lejeune gießt regelmäßig mit Zusätzen wie: „” Die Illuminati, darunter macht es Martin Lejeune nicht. Was soll man da noch sagen? Das wissen die vielen Hundert Menschen, die ihn unter seinem Post kritisieren am besten.

„„

Larissa, beispielsweise, schreibt unter seinem Post: „

“Wir von Amorelie stehen für Liebe, ein offenes Miteinander und ein erfülltes Sexleben – egal, wer mit wem, wie und wo. Wir machen keine Unterschiede: Liebe ist Liebe”

Und selbst Dylan, der aus dem Spot, schaltet sich ein: „„. Sein kleiner Beitrag hat fast 1.700 Likes. Das Netzwerk „Enough is Enough” meldet eine wahre Flut von Mails, die sie auf Lejeunes Post hinweisen, EiE-Mitbegründer Marco Schenk sagt: „Die Community ist außer sich. Seit gestern haben wir mehr als 40 Nachrichten dazu erhalten.” Was nur beweist: Die Community lebt und hat Humor, keine Angst und hoffentlich auch jeden Menge tollen Sex. Egal ob mit oder ohne Eichelschmeichler. Warum der eine gute Idee sein könnte, erklären Ingo und Dylan unten nochmal. (Spoiler Alert: Da ist auch Heterosex dabei. Also Vorsicht! Nicht, dass uns noch jemand vor lauter Hetero-Propaganda kurzfristig ans gegenüberliegende Ufer schwimmt) Amorelie macht seinen Unternehmensstandpunkt ebenfalls unmißverständlich klar. Gegenüber m-maenner.de sagte Pressesprecherin Johanna Rief: “Wir von Amorelie stehen für Liebe, ein offenes Miteinander und ein erfülltes Sexleben – egal, wer mit wem, wie und wo. Wir machen keine Unterschiede: Liebe ist Liebe. Wir distanzieren uns von homophoben Äußerungen.”

Foto: Screenshot/Facebook

