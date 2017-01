Spider-Man und Deadpool knutschen

Ryan Reynolds und Andrew Garfield hatten Spaß bei den Golden Globes

Die Golden Globes, der Verleihung der Preise der Auslandspresse in Hollywood, waren gestern eine mehr als gelungene Veranstaltung. Und das nicht nur, weil der wunderbare, schwule Film „Moonlight” (MÄNNER-Archiv) den Preis für das beste Drama gewann, oder Meryl Streep in einer weltweit beachteten Rede Donald Trump wissen ließ, was sie von ihm hält (MÄNNER-Archiv) und sich parallel für Pressefreiheit, die Kraft des Mitgefühl und Minderheiten stark machte.

Deadpool und Spider-Man haben sich geküsst. Vor laufenden Fernsehkameras. Und eventuell mit Zunge

Es gab auch noch andere wichtige Ereignisse, die eher im Hintergrund, oder, naja, eigentlich wirklich im Hintergrund stattfanden. Und zwar dem von Ryan Gosslings Gewinn als bester Schauspieler im Musical „LaLa Land”: Deadpool und Spider-Man haben sich geküsst. Vor laufenden Fernsehkameras. Und eventuell mit Zunge. Jedenfalls sah es so aus.

While Ryan Gosling was winning, Ryan Reynolds and Andrew Garfield were kissing. #GoldenGlobes pic.twitter.com/6yUIYoa8g4 — 9GAG (@9GAG) 9. Januar 2017

Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds, der sowieso öfter Männer küsst (MÄNNER-Archiv), bekam den zärtlichen Trostpreis von Spiderman Andrew Garfield, weil er auch als bester Darsteller nominiert gewesen war, aber gegen Gossling verlor. So süß. Weibliche Teenager jeden Alters und Geschlechts und die gesamte Marvel-Comic-Fangemeinde verbreiteten den Kuss in Windeseile im Internet. Ryan Gossling reagierte so, wie Männer das tun sollten, wenn Kollegen sich trösten, als ihm ein Reporter von dem Kuss berichtete: er freute sich darüber und lächelte. Siehe unten. Ryan Reynolds hat in den letzten Tagen gesagt, dass er möchte, dass Deadpool im zweiten Teil des Films, der 2018 in die Kinos kommen soll, auch einen Freund hat. Spiderman wäre ideal.

Emma Stone couldn’t believe Andrew Garfield and Ryan Reynolds locked lips at the #GoldenGlobes! 👨‍❤️‍💋‍👨 https://t.co/E12X2lYn1d pic.twitter.com/zNzdumKftc — EntertainmentTonight (@etnow) 9. Januar 2017

