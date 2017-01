Stars gegen Trump: „I will survive”

Aus Protest gegen ihren zukünftigen Präsidenten singen Dutzende Stars die LGBTI-Hymne von Gloria Gaynor

Nachdem Meryl Streep die Golden Globes zu einer Protestrede gegen Donald Trump genutzt hat (MÄNNER-Archiv), sprangen ihre viele KollegInnen zur Seite, um sie zu unterstützen, unter ihnen auch Barbra Streisand. (MÄNNER-Archiv) Andere wollen es bei Solidaritätsbekundungen nicht belassen und haben eine eigene Aktion ins Leben gerufen: Unter der Federführung des W-Magazins geben sie das Motto für die nächste vier Jahre unter Donald Trump, der am 20. Januar als Präsident vereidigt werden wird, gesanglich aus: „I will survive” („Ich übersteh’s”).

Es singen, sprechen und rezitieren unter anderem: Emma Stone, Amy Adams und Natalie Portman

Der alte Gloria Gaynor Hit aus dem Jahr 1979 wird von so gut wie jeder und jedem interpretiert, der sich dieses Jahr Hoffnungen auf einen Oscar in einer der Schauspielkategorien machen kann, und vielen, vielen anderen. Es singen, sprechen und rezitieren unter anderem: Emma Stone, Amy Adams, Natalie Portman, Chris Pine, Greta Gerwig, Deadpool- Küsser Andrew Garfield (MÄNNER-Archiv) und Michelle Williams. Den vielleicht besten Auftritt hat „Empire”-Star Paraji P. Hanson.

Falls jemand mitsingen möchte, hier der Text

Falls jemand mitsingen möchte, hier der Text: „At first I was afraid, I was petrified / Kept thinkin’ I could never live without you by my side / But then I spent so many nights thinking how you did me wrong / And I grew strong / And I learned how to get along/ Did you think I’d crumble / Did you think I’d lay down and die / Oh no not I, I will survive / Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive”. Viel Spaß.

Foto: Screenshots/Facebook/Twitter

