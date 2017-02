Traumhaft

The Dream Children: Liebe, Sex, Geld, Sex, Verbrechen, Familie, Verrat, stramme Hintern und Sex. Großartig!

Ein schöner Film, in dem sich viele Leute wiedererkennen werden: Steven Evans (Graeme Squires) arbeitet beim Fernsehen und ist auf der Suche nach Glück und Erfüllung in seinem Leben. Die künstliche Welt, die er sich erschafft und die oberflächliche Gesellschaft, in der er sich bewegt, bringen ihm einfach keine Befriedigung. Einzig Ausflüge ans Meer und lockere, sexuelle Abenteuer mit gelegentlichen Hookups lösen bei ihm Emotionen aus und bringen kurzzeitig Erfüllung.

Als sein langjähriger Partner jedoch plötzlich ein Kind in die Beziehung bringt, verwandelt sich seine Rastlosigkeit schlagartig in Glück, ja fast so etwas wie Liebe. Seine neue Familie gibt ihm Kraft und fordert ihn auf völlig neue Art und Weise. Lange scheint seine Lebensfreude allerdings nicht zu währen… Als jemand aus seiner verdrängten Vergangenheit auftaucht, sieht sich Steven plötzlich vor der größten Herausforderung seines Lebens. Kann er den Kampf um seine Liebe(n) und sein Glück gewinnen? Hier wird geklotzt, und nicht gekleckert. Liebe, Sex, Geld, Sex, Verbrechen, Familie, Verrat, stramme Hintern und Sex. Großartig!

