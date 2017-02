Küssen lernen von Pornostars

Blake Mitchell und Sean Ford zeigen, wie es geht

Wenn jemand weiß, wie ein richtig guter Kuss aussehen muss, dann wohl Blake Mitchell und Sean Ford. Die beiden schwulen Pornodarsteller machen das immerhin beruflich. Deshalb lässt sich YouTuber Davey Wavey von den beiden ein paar Tipps geben. (Schwule werden häufiger Opfer von Rache-Pornos – MÄNNER-Archiv.)

Doch die Fragen fangen gar nicht beim Kuss selbst an. Ab welcher Distanz sollte man die Augen schließen? Ab wann öffnet man den Mund? Welcher Kuss ist in welcher Situation der richtige – ein normaler, ein Zungenkuss, der Vakuum-Kuss, der Vampir-Kuss? Wohin mit den Händen? Und wie lange soll der Kuss überhaupt dauern? (So sieht ein Porno in Blindenschrift aus – MÄNNER-Archiv.)

„Küssen ist Teamwork“, sind sich Blake Mitchell und Sean Ford einig. Deshalb zeigen sie auch gleich, wie richtig gebissen wird – denn auch Zähne gehören irgendwie zum Küssen dazu. Richtig lustig wird es aber erst, als Davey Wavey mit Sean Ford übt und es ziemlich vermasselt.

Titelfoto: Screenshot

Autor Fabian Schäfer Fabian Schäfer (geb. 1994) studiert in Köln Skandinavistik und Medienkulturwissenschaft. Er schreibt freiberuflich für dbna, ze.tt und die MÄNNER.