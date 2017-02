Levina vertritt Deutschland beim ESC

Ihr Song heißt "Perfect Life"

Es steht fest, wer Deutschland beim 62. Eurovision Song Contest in Kiew vertritt: Levina hat den deutschen Vorentscheid „Uner Song 2017” gewonnen. Die 25-Jährige konnte sich gegen Axel Feige, Felicia Lu, Helene Nissen und Yosefin durchsetzen. (Hier sind alle Kandidaten im Überblick – MÄNNER-Archiv.)

Während der dreistündigen Show konnten die deutschen Zuschauer per SMS, Anruf oder App für ihren Favoriten voten. In der ersten Runde sind alle fünf Kandidaten mit Coversongs angetreten, danach haben die verbliebenen drei die beiden extra für den ESC geschriebenen Songs „Wildfire” und „Perfect Life” gesungen.

„Du hast wirklich unglaublich gesungen”, findet Lena

Am Ende stimmten die Zuschauer darüber ab, wer mit welchem Lied nach Kiew fährt. Nach Runde Eins sind Yosefin und Felicia Lu ausgeschieden. In der zweiten Runde musste sich Helene Nissen verabschieden. In Runde drei konnten die Zuschauer noch zwischen Axel und Levina wählen. Im Finale trat die 25-jährige Berlinern dann gegen sich selbst an: Sie hat beide ESC-Songs noch einmal gesungen. Die Zuschauer wählten mit 69 Prozent „Perfect Life”, das auffällig an „Titanium” von David Guetta und Sia erinnert, zum ESC-Song 2017.

Erstmals waren alle Europäer beim deutschen Vorentscheid gefragt. Über die ESC-App konnten sie für ihren Favoriten stimmen. Ihre Stimmen zählten zwar nicht zum Gesamtergebnis, dienten jedoch wohl als Stimmungsbarometer. Dasselbe gilt für die Jury, bestehend aus Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen, die alle Auftritte kommentierten. „Du hast es wirklich unglaublich gesungen”, sagte Deutschlands bislang letzte ESC-Gewinnerin Lena zu Levina, die es ihr nun nachmachen möchte.

Nach zwei letzten Plätzen kann es nur besser werden

Die Gewinnerin Isabella „Levina” Lueen (25) studiert sie Music Management am London College of Music, vorher schloss sie dort ein Gesangsstudium ab. Levina schreibt Soul- und Popsongs, bekam mit neun Jahren Gesangs- und Klavierunterricht und spielte bis zu ihrem 16. Lebensjahr in Kindermusicals. Mit ihrer Band spielt sie regelmäßig in Bars. (Das Finale findet definitiv in Kiew statt, auch wenn es darüber zuletzt Spekulationen gab – MÄNNER-Archiv.)

„Ich glaube, ich habe noch gar nicht genau realisiert, was heute Abend passiert ist”, sagte Levina, als das Ergebnis bekanntgegeben wurde. In Kiew kann sie nur besser abschneiden als ihre Vorgänger: Sowohl im letzten als auch im vorletzten Jahr holten die deutschen Vertreter jeweils den letzten Platz.

Titelfoto: NDR/Willi Weber



Autor Fabian Schäfer Fabian Schäfer (geb. 1994) studiert in Köln Skandinavistik und Medienkulturwissenschaft. Er schreibt freiberuflich für dbna, ze.tt und die MÄNNER.