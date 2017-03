Tipps für die perfekte Osterreise

Der Frühling steht vor der Tür. Was gibt es da Schöneres als den Beginn der warmen Jahreszeit mit einer Reise zu feiern?

Es gibt so viele tolle Urlaubsziele. Hier haben wir einige aufgeführt, um euch zum Reisen zu inspirieren.

Tipps zum Verreisen

Bevor wir aber mit der Liste loslegen, hier noch ein paar Tipps für die Reise.

Man findet auf bestimmten Websites Informationen über Länder, die nach ihrer Aufgeschlossenheit gegenüber Schwulen eingestuft werden. Zum Beispiel werden Antidiskriminierungsgesetze im jeweiligen Land angesprochen oder ob die Ehe für alle erlaubt ist. Die Seite Spartacusworld, die speziell für die schwule Community entworfen worden ist, veröffentlicht den Gay Travel Index und bietet Tipps rund ums Verreisen. Man findet ähnliche Ranglisten auf anderen Seiten.

Hat man dann ein Urlaubsziel gefunden, lohnt es sich, nachzusehen, ob nicht Rabatte auf den Flug oder das Hotel verfügbar sind. Es gibt Ermäßigungen speziell auf Reisen für Schwule und auch Reisebüros, die auf Urlaub für Schwule und Lesben spezialisiert sind, wie Pinktours.

Der Zeitpunkt der Reisebuchung kann einen Unterschied machen, wenn es um den Preis geht. Bucht man entweder kurz vor der Reise oder lange genug im Voraus, kann man sich womöglich das eine oder andere Schnäppchen sichern. Das Verbraucherportal Gutscheinsammler rät zur Buchung außerhalb der Geschäftszeiten, da es tagsüber oft höhere Preise für Geschäftsreisende geben soll. Außerdem kann es hilfreich sein, die Abreise außerhalb der Schulferien zu legen, um höhere Preise zu vermeiden. Sucht man lange genug nach Vergünstigungen, findet man sicher etwas.

Nun aber zu den Reisezielen:

Inselfeeling in Florida

Spartacusworld berichtet vom „Island-House” in Key West, Florida, einem Resort nur für Männer. Dort gibt es Jacuzzis, eine Sauna, eine Bar/Café direkt am Schwimmbecken und andere Möglichkeiten zur Entspannung. Es sind auch ein Fitnessstudio sowie ein erotischer Videoraum vorhanden. Man kann sich hier unglaublich wohl fühlen und muss das Resort nicht mal verlassen, um sich genügend entspannen zu können oder um Unterhaltung zu finden.

Städtetrip Berlin

Berlin kann im Frühling richtig schön sein. Mit den wärmeren Tagen hebt sich die Stimmung in der Stadt und es macht Spaß, durch die Straßen zu schlendern oder sich in ein Café zu setzen und das Treiben der Stadt zu genießen. Für diejenigen, die gerne ins Museum gehen, hat die Hauptstadt viele fantastische Ausstellungen zu bieten, wie z.B. auf der Museumsinsel, aber es gibt auch die Möglichkeit, das Schwule Museum in der Lützowstraße zu besuchen. Auch in Sachen Nachtclubs wird in Berlin jeder fündig und es gibt verschiedene Unterkünfte für LGBTI, wie das Axel Hotel Berlin, Tom’s Hotel oder das Gay Hostel.

Ostern in der Toskana

Was gibt es Romantischeres als Ostern in der wunderschönen Toskana zu verbringen? In Torre del Lago findet man das Bed & Breakfast Le Villi. Ein Strand („Lecciona”) befindet sich in der Nähe, es gibt kulturelle Angebote und die Strandpromenade der Stadt lockt mit ihrem Nachtleben. Hier findet im Sommer ein jährliches Opernfestival auf einer Freiluftbühne statt, das um die 40.000 Menschen anzieht, in Gedenken an den weltberühmten, italienischen Komponisten Giacomo Puccini, dessen ehemalige Residenz hier liegt. Im Frühjahr ist es hier aber noch ruhiger und man kann man sich in Ruhe an der wunderschönen Landschaft erfreuen und nach etwas Entspannung suchen.

Ostern ist die ideale Zeit für eine Reise, da es an vielen Orten noch nicht zu heiß ist und und der Winter gerade schwindet. Es gibt zahlreiche gute Reiseziele. Wir haben hier zum Beispiel über Outdoor-Reisen in die Natur geschrieben oder als Alternative dazu werden Kreuzfahrten in die Sonne angeboten. Habt ihr zu Ostern in diesem Jahr eine Reise geplant? Wohin fahrt ihr? Schreibt uns doch einen Kommentar

Fotos: Pexels, Pixabay

