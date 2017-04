Im Mai heißt es Macron gegen Le Pen

Frankreich hat abgestimmt. Die Mehrheit hat links gewählt, aber Le Pen legte deutlich zu.

Die Stichwahl um das Präsidentschaftsamt in Frankreich am 7. Mai findet zwischen Emmanuel Macron (parteilos) und Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National statt. Die beiden sind die Sieger des heutigen ersten Wahlgangs und haben sich gegen ihre neun Konkurrenten durchgesetzt. Medien und Beobachter hatten mit diesem ergebnis gerechnet. Laut ersten Hochrechnungen kann Macron zwischen 23 und 24 Prozent und Le Pen 21,6 bis 23 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Macron lag dabei nach Medienberichten mit 23,7 Prozent vor Le Pen mit 21,7 Prozent. Le Pen hat damit im Vergleich zur letzten Wahl fast fünf Prozent zugelegt. Der französische Staatschef bekleidet eine machtvolle Position und bekleidet sein Amt für jeweils fünf Jahre. Was heißt dies nun für LGBTI-Wähler? Hier ein Überblick über die Positionen von Macron und Le Pen.

Emmanuel Macron

Eine Zeitlang war der Kopf und Gründer der „En Marche”-Bewegung die Lichtgestalt des Wahlkampfes. Weil er ganz niedlich ist und uneingeschränkt für die Gleichstellung der Ehe plädiert. Weil er gleichgeschlechtliche Elternschaft befürwortet und gegen Homophobie in der Arbeitswelt vorgehen will. Vielleicht auch, weil er von seinen Gegnern selbst immer wieder für schwul erklärt wird, was er aber galant abstreitet, indem er auf seine Frau Brigitte verweist (die 24 Jahre älter ist als er und in der Schule seine Französischlehrerin war). Dass er einen rein wirtschaftsliberalen, also arbeitgeberfreundlichen Kurs verfolgt, ist weniger sexy, dass er die Gegner der Homo-Ehe bauchpinselte, indem er sie als „stigmatisiert” und „gedemütigt” bedauerte, kam auch nicht so gut an. Und dann ist da noch seine indifferente Haltung zu Trans*-Rechten, die er in seinem Parteiprogramm komplett vergessen hat und in einem Interview als „Provokation für das französische Seelenleben” bezeichnete.

Marine Le Pen

Die Rechtspopulistin vom Front National ist ein Mysterium. Ihr Parteivize Florian Philippot ist schwul, ihr Kampagnenleiter Sebastien Chenu ebenfalls. Zudem hat sie das Pulse-Attentat in Orlando (MÄNNER-Archiv) genutzt, um schwule Wähler für ihre islamophobe Agenda zu begeistern. Ein weiteres Plus ist, dass unreflektierte Schwule in ihr den Glamour der starken Frau sehen, die sich in einer Männerdomäne behauptet. Dabei ignorieren sie, dass die Positionen des Front National rassistisch, anti-liberal und anti-europäisch sind. Die Zurücknahme der Gleichstellung der Ehe gehört ebenso zum Parteiprogramm wie die Einschränkung von Pride-Paraden, die Le Pens Gatte Louis Aliot letztes Jahr als „militant” und „exhibitionisch” verteufelte. Le Pen ging als Favoritin in die erste Wahlrunde. Dass sie am Ende Präsidentin wird, glaubt trotzdem keiner. Weil sie in der Stichwahl am 7. Mai auf jeden Fall verlieren wird. So sagen es zumindest die Prognosen.

Trotz ihrer klar homophoben Positionen hatten laut Umfragen gut 16 Prozent der LGBTI-Wähler vor, Le Pen zu wählen. Mit 19,5 Prozent aller Stimmen für Jean-Luc Mélenchon, den Kandidaten der Linken, und 6,2 Prozent für Benoît Hamon von der Sozialistischen Partei, haben allerdings insgesamt sozialdemokratische und linke Kandidaten die knappe Mehrheit aller Franzosen von ihren, oft LGBTI-freundlichen Positionen überzeugen können. Es ist anzunehmen, dass viele von ihnen am 7. Mai für Macron votieren werden.



Foto: Imago/IP3press

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com