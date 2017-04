„Das ist überhaupt nicht mein Thema”

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums reagiert allergisch auf Nachfragen zur Situation in Tschetschenien

Katie Couric ist ein Star im US-Nachrichtengeschäft und das seit 20 Jahren. Genauso lange setzt sich die Journalistin auch schon für LGBTI-Rechte ein, einen Gastauftritt in „Will & Grace” inklusive. Das ihr Einsatz auch in ihrem politischen Tagesgeschäft gilt, zeigte sie jetzt bei einem Gespräch mit Marija Sacharowa, einer Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Die Couric als sie die Gelegenheit dazu hatte, mit intensiven Nachfragen zur Situation schwuler Männer und den Progromen an ihnen, in die Enge und offensichtlich zur Weißglut trieb. Noch bevor Couric ihre erste Frage zu Tschetschenien beendet hatte, entgegnete Sacharowa, sichtlich genervt, „Nein, nein, das ist doch hier überhaupt nicht mein Thema.” Couric sah das nicht so: „Sie sind Sprecherin der russischen Regierung und können sich nicht zu den schrecklichen Vorgängen in einer ihrer Teilrepubliken äußern?”, wollte sie wissen. Sacharowa sagte: „Es gibt eine offizielle Untersuchung der Vorgänge durch die Regierung. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.”

Und mehr haben sie dazu nicht zu sagen?

Couric bleibt dran: „Wirklich? Laut diverser Berichte wurden Hunderte Männer in Lager verschleppt, Dutzende wohl gefoltert und es gibt Berichte über drei Tötungen. Und mehr haben sie dazu nicht zu sagen?” „Was soll ich denn dazu sagen? Es gibt eine Untersuchung, das ist mein Kenntnisstand”, antwortet Sacharowa. „Was tut Moskau denn? Viele fordern eine deutliche Reaktion der Regierung. Stattdessen, so die New York Times, leugnet die russische Regierung jedwede Zeugenberichte und will seine eigene LGBT-Bevölkerung per Gesetz unsichtbar machen. Ihre Reaktion darauf?”, will Couric wissen. „Es gibt eine Untersuchung, das ist doch das wichtigste, finden Sie nicht?”, antwortet die Sprecherin.

Couric stellt gekonnt die einzig logische Nachfrage: „Dann sagen Sie uns bitte, wer hier was und wo untersucht. Was wird von der Regierung unternommen?” Sacharowa weicht ein letztes Mal aus: „Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. wenn sie mehr Details brauchen, muss ich wieder kommen.” So sieht wohl Versagen auf ganzer Linie seitens einer Frau aus, die dazu da ist, ihre Regierung zu vertreten.

Foto: Screenshot/Yahoo

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com