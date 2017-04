Das Überflieger-Coming-out

Sieben Gründe, sich über das Coming-out von Stabhochspringer Shawn Barber zu freuen

Shawn Barber postet nicht besonders häufig bei Facebook, aber wenn er es tut, dann lohnt es sich. Zumindest in diesem Fall.

Der erste Post seit Januar: Das Coming-out!

In seinem ersten Post seit Ende Januar verkündet der 22-jährige Stabhochspringer aus Kanada heute: „Schwul und stolz! Danke an meine Eltern dafür, dass sie mich großartig unterstützen. Ich werde als Mensch weiter wachsen und habe dabei einen tollen Rückhalt. Meine Eltern sind meine größte Unterstützung und sie haben mir in letzter Zeit viel geholfen. Auf meine Freunde, ihr bleibt für immer meine Freunde, ich liebe auch euch!”

Das Netz feiert! Wir feiern mit!

Seitdem hüpft die Euphorie von einem Jubelkommentar zum nächsten. Verständlich! Ist doch der Sportler ein hübscher Neuzugang für jene Community, die einer seiner Gratulanten als „Regenbogen-Familie” bezeichnete. Warum? Hier kommen sieben Gründe.

1: Red Hot!

Mit seinen roten Haaren passt Shawn perfekt zum Red Hot-Trend in der schwulen Szene!



2: Short, shorter, Shawn!

Schon klar, beim Stabhochsprung trägt man nun mal knappe Höschen. Aber sind die von Shawn nicht besonders kurz? Egal. Besonders schön sind sie jedenfalls!



3: Er ist trinkfest!

Dieses Bild entstand im August 2015 bei den Höpfner-Open im rheinland-pfälzischen Jockgrim. Prost drauf!



4: Auch von hinten schön!

Arm hoch, Arsch raus! Und dann bitte so stehen bleiben. Gut gemacht, Shawn!



5: Diese Sommersprossen!

Ganz ehrlich: Wer braucht den Eiffelturm, wenn er diese Sommersprossen hat!



6: Schick, schicker, Shawn!

Auch mit Schlips und Lackschuh ein Hingucker. Shawn beim Olympischen Kommittee in Toronto!



7: Shawn ist Weltklasse!

Gold wert. Bei der Stabhochsprung-WM 2015 in Peking wurde Shawn mit 5,90 Metern Höhe Weltmeister.



Titelbild: Stefan Holm / Shutterstock.com

Artikelbilder: Twitter / Instagram

Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com