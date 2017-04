Es gibt Eis, Baby!

Ben & Jerry verschenken heute in Köln Eiscreme um die Eheöffnung zu unterstützen

1977 wollten die beiden Hippies und besten Freunde Ben Cohen und Jerry Greenfield ihr Leben verändern. Also besuchten sie einen Kurs zur Herstellung von Speiseeis der Pennsylvania State University. Das machte ihnen soviel Spaß, dass sie 1978 die Firma Ben & Jerry’s in Burlington, im US-Bundesstaat Vermont mit einem Startkapital von 12.000 US-Dollar eine Firma gründeten, um Leute mit leckerstem Eis zu versorgen. Der erste Laden wurde von den beiden in einer umgebauten Tankstelle in Burlington eröffnet. Inzwischen ist aus dem kleinen Laden ein Weltunternehmen geworden, das 53 Eissorten in den USA und 17 in Europa vertreibt.

„Mein Ja habt ihr”. Das klingt so gut, wie es schmeckt

Die erfolgreichste davon ist Cokkie-Dough. Auf gut Deutsch: Keksteig. Was genauso gut schmeckt, wie es klingt. Neben Eis exportieren Ben & Jerry Hippiegedanken in die Welt: Menschenrechte, Umweltschutz und Recycling für alle, Eherechte inklusive. Um die Eröffnung ihres ersten Ladens vor 39 Jahren zu feiern, verschenken sie seit vielen Jahren am Tag der Eröffnung Eis mit einer Botschaft. Die heißt in diesem Jahr „Yes, I Dough”. „Am Free Cone Day 2017 benennen wir unsere beliebteste Sorte ‘Cookie Dough’ symbolisch in ‘Yes, I Dough’ um, weil wir der Ehe für alle unser JA-Wort geben”, so die Pressemitteilung von Ben & Jerry’s. „Kommt vorbei, schnappt euch einen Shortie und setzt ein buntes Zeichen für die Liebe.”

Der Bus mit dem Gratis-Eis hält heute 18 und 20 Uhr auch in Köln

Der Bus mit dem Gratis-Eis hält heute 18 und 20 Uhr auch in Köln. Beim Bumann & Sohn in der Bartholomäus-Schink-Straße 2. Jede/r* der will, kann sich einenm „Yes, I Dough”-Becher mit 150 Milliliter abholen, solange der Vorrat reicht. Natürlich umgerecht und klimanneutral produziert. Seit 2016 ist Ben & Jerry’s offizieller Unterstützer des Bündnisses #EheFürAlle in Deutschland und Firmengründer Jerry stellt sich im Video zur Aktion auch ganz persönlich hinter die Forderung, die ehe in Deutschland zu öffnen und sagt „Mein Ja, habt ihr”. Das ist lecker!

Ben and Jerry’s Deutschland

Foto: Ben & Jerry’s

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com