Europa wird homofreundlicher

Studie verzeichnet EU-weite Fortschritte für Homo-Paare

Morgen werden in den Niederlanden, an der Universität Leiden, die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, die sich mit der Situation von gleichgeschlechtlichen Paaren in Europa auseinandersetzt. Für das Projekt wurden vier Jahre lang in 21 EU-Ländern Befragungen durchgeführt, die Bevölkerungsmeinungen zu Rechten von Homopaaren einholten und sie mit den jeweiligen Landesgesetzen verglichen. Zentrale Ergebnisse: Immer mehr EU-Mitgliedsstaaten (21 von 28) bieten inzwischen die Möglichkeit einer gesetzlichen Registrierung von Homopaaren, während in der Bevölkerung das Einvernehmen darüber wächst, dass gleichgeschlechtlichen Partnern zumindest bei Unfällen, Krankheits- und Todesfällen mehr Rechte eingeräumt werden sollten. Auch für unkomplizierte Einwanderungsbedingungen bei binationalen Paaren wird plädiert. LGBT-politische Schlusslichter in Europa sind Bulgarien, Polen und Rumänien.

Studie als Botschaft an die Europapolitik

Der optimistische Titel des Berichts lautet „Mehr und mehr zusammen”. Kees Waaldijk, Professor für vergleichende Studien von Gesetz und sexueller Orientierung an der Universität Leiden und Leiter der Studie, resümiert die Ergebnisse des Projekts folgendermaßen: „Der wachsende europäische Konsens kann dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dabei helfen, darüber zu befinden, welche gesetzlichen Schutzmaßnahmen für alle 47 Mitgliedsstaaten im Europarat als Mindestmaß gelten sollten. Weiterhin kann der Gerichtshof dem Trend Tribut zollen und dafür sorgen, dass alle 28 EU-Länder gleichgeschlechtliche Ehen aus anderen Mitgliedsstaaten anzuerkennen haben – zumindest im Kontext von Bewegungsfreiheit und Einwanderung.”

Gesetzliche Gleichstellung erleichtert das Leben

Die Studie liefert auch konkrete Argumente, warum Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnern Not tut. So formuliert das Fazit: „Wenn Menschen wissen, dass das Gesetz sie unterstützt, hat das Einfluss auf ihr Verhalten (…) Ohne Zugang zu Rechten fühlen sich die Menschen allgemein verwundbarer, selbst wenn sie gar nicht vorhaben, die Gesetze in Anspruch zu nehmen. Auch hat eine gesetzliche Gleichstellung einen positiven Effekt darauf, wie Homosexuelle von der Allgemeinheit wahrgenommen werden.” So sei für viele der befragten Homo-Paare ein wichtiges Anliegen gewesen, ihren Partner als „mein Mann” oder „meine Frau” vorstellen zu können – auch weil sich dadurch individuelle Erklärungen zur sexuellen Orientierung von vornherein erledigten.

Beim Zuspruch aus der Bevölkerung liegt Deutschland auf Platz 7

In Deutschland liegt die Zustimmung der Bevölkerung für die Gleichberechtigung von Homo-Paaren bei 73 Prozent. Das Level der Gleichstellung von registrierten Homo-Paaren mit Hetero-Ehen liegt bei 94 Prozent (immerhin eine Steigerung um 12 Prozentpunkte seit 2006). Was den Zuspruch der Mitbürger angeht, liegt Deutschland im EU-Vergleich auf Platz 7 hinter den Niederlanden, Schweden, Norwegen, Belgien, Großbritannien und Frankreich.

Titelbild: Melanie Lemahieu / Shutterstock.com

