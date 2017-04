„Jeder hat das Recht frei zu lieben!”

Ex-US-Vizepräsident Joe Biden reagiert kompromisslos auf Schwulenverfolgung in Tschetschenien

Mit einer ungewöhnlich deutlichen Stellungnahme und einem Appell an die Trump-Regierung überraschte Joe Biden am Freitag seine schwulen Fans auf Facebook. Der ehemalige Vize von Barack Obama reagiert mit dem Post auf die Enthüllung der homophoben Menschenrechtsverletzung in Tschetschenien. „Ich bin angewidert und entsetzt über die Berichte von Russischen Medien und Nichtregierungsorganisationen, dass die Machthaber in der russischen Republik Tschetschenien Individuen verfolgt, gefoltert und sogar ermordet haben sollen, von denen angenommen wird, dass sie schwul sind”, schreibt Biden in einem persönlichen Kommentar auf der Facebook-Seite des Penn Biden Centers. „Wenn wir mit solchen Verbrechen des Hasses und der Unmenschlichkeit konfrontiert sind, ist es die Verantwortung jedes gewissenhaften Menschen sich dagegen auszusprechen – um dieser Kampagne der Gewalt etwas entgegenzusetzen, bevor sie sich ausweitet.”

Biden nennt die Dinge schonungslos beim Namen

Doch der Ex-US-Vizepräsident geht in seiner Stellungnahme noch weiter. Indem er die Mechanismen autoritärer Regime wie der Ramsan-Kadyrow-Regierung in Tschetschenien beim Namen nennt, ruft er demokratische Gesellschaften gleichzeitig dazu auf, ihre freiheitlichen Werte zu verteigen: „Dass die Menschenrechtsverletzungen im Namen der tschetschenischen Behörden und der Kultur der Straffreiheit, die sie umgibt, verübt wurden, macht es leider unwahrscheinlich, das diese Hassverbrechen angemessen aufgeklärt werden oder ihre Ausführer zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das bedeutet nicht, dass wir aufhören sollten, grundlegende Menschenrecht, fundamentale Freiheiten und universelle Werte zu verteidigen.” Biden beendet das Schreiben mit einer deutliche Aufforderung an die Trump-Regierung, sich des Falles anzunehmen: „Ich hoffe, die amtierenden Behörden werden ihrem Versprechen gerecht, Menschenrechte für Jedermann zu gewährleisten, indem sie sich in dieser Angelegenheit direkt an die russischen Machthaber wendet. Die Vereinigten Staaten müssen vorangehen, wenn es darum geht, ein Ende dieser ungeheuerlichen Verletzung der Menschenrechte zu fordern.”

Biden ist unser „liebster LGBT-Verbündeter”

Außerdem schreibt Biden in dem Post: „Jeder Mann oder Frau auf dieser Erde hat das Recht mit Würde behandelt zu werden – ohne Angst zu leben und frei zu lieben.” Der 74-Jährige bestätigt mit der Stellungnahme einen solidarischen Kurs, der ihm in den USA den Ruf von „Jedermanns liebstem LGBT-Verbündeten” (O-Ton des schwulen Magazins Advocate) eingebracht hatte. Während seiner Amtszeit als Vizepräsident hinter Präsident Obama setzte Biden sich gleichermaßen für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, für Antidiskriminierungsgesetze und für die Stärkung von Transgender-Rechten ein. So begeisterte er im August letzten Jahres, indem er bei Twitter ein Foto postete, das ihn dabei zeigte, wie er zwei schwule Mitarbeiter traute und dazu kommentierte: „Ich bin stolz in meinem Haus Brian und Joe zu verheiraten. Ich könnte nicht glücklicher sein, zwei langjährige Mitarbeiter im Weißen Haus, zwei tolle Typen.”

Titelbild: Drop of Light / Shutterstock.com

Artikelbild: Twitter

Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com