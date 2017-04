Kerkeling: „Es ist eine Schande”

Der Entertainer fordert die CDU mit deutlichen Worten auf, sich für die Eheöffnung einzusetzen

„Ich finde es beschämend für Deutschland, dass das nicht schon längst geschehen ist”, sagte Kerkeling in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Magazins Spiegel in Bezug auf die Öffnung der Ehe. „Es ist überfällig, dass die Ehe für alle endlich eingeführt wird”. Weiter ließ er wissen, eine Demokratie müsse sich immer daran messen lassen, wie sie mit ihren Minderheiten umgehe. Und, in sehr deutlichen Worten die direkt an die Kanzlerin gerichtet waren: „Also, Frau Merkel, ran an die Buletten. Das schaffen Sie”, so Kerkeling.

„Hape hat seinen Dirk geheiratet”, schreibt die Bild. Hat er nicht.

Vorgestern wurde bekannt, dass Deutschlands bekanntester schwuler Entertainer sich schon am 10. Dezember letzten Jahres im aller kleinsten Kreis verpartnert hatte. (MÄNNER-Archiv) Oder, wie die „Bild”-Zeitung falscherweise schreibt: „Hape hat seinen Dirk geheiratet”. Und so schön wie das ist: Dürfen wir nochmal darauf hinweisen, dass er das nicht hat. Schwule Männer können in Deutschland nämlich nicht heiraten und das ist ein Problem. Und zwar trotzdem Hape Kerkeling im Februar den Bundespräsidenten mitwählen durfte. (MÄNNER-Archiv) Und auch, wenn die Kanzlerin und die Bild beschlossen haben, es weiter zu ignorieren.

Klingt wie eine tolle Voraussetzung für eine glückliche Ehe, oder?

In seiner Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft” schreibt Kerkeling über Henning: „Er hat einfach immer gute Laune (…). Mir gefällt das. Und hat er mal schlechte Laune, dann handelt es sich bei ihm immer noch um eine abgespeckte Variante von guter Laune. Er ist ein Wunder für mich!“ Klingt wie eine tolle Voraussetzung für eine glückliche Ehe, oder?

Foto: ARD

