Los Angeles liebt uns

Umstrittenes Image-Video heißt Schwule in L.A. willkommen

Mit einer „Everyone is Welcome”-Offensive propagiert die Stadt Los Angeles ein weltoffenes Image in Zeiten von Trump. Den Start der Kampagne markiert ein 90-sekündiges Video, in dem Einwohner von L.A. (so genannte Angelenos) in Alltagssituationen aus ihrem Leben gefilmt werden. Darunter neben einem mexikanischen Jungen, einer skateboardenden Muslima und einem Rollstuhlfahrer auch eine fröhliche Transfrau und zwei knutschende schwule Youngster.

Die Protagonisten kommen von der Straße

Während der Clip vom „Real Love”-Song des Folk-Senkrechtstarters Father John Misty untermalt wird (der aus L.A. kommt, schon Benefizshows für ein LGBT-Center gespielt hat und ausgesprochener Kritiker der transphoben Bathroom-Bill ist) und von der berühmten Agentur Mistress entwickelt wurde, wurden Stars bei den Protagonisten bewusst ausgespart. Stattdessen wurden lokale Subkultur-Größen wie Street-Artist Shepard Fairey oder Layla Shaikley, Gründerin der #mipsterz-Bewegung gewonnen und die meisten Darsteller (auch das schwule Paar und die Transfrau) von der Straße weg engagiert.

Hipsterige Botschaft mit Strand und Palmen

So ist der Spot eine hipsterige Botschaft an all jene, die sich dem weltoffenen Vermächtnis Obamas und der „Not my President”-Maxime der Trump-Gegner verpflichtet fühlen. Die „Everyone is Welcome”-Botschaft wird am Ende in acht Sprachen übersetzt, darunter Arabisch und Spanisch. So wird Internationalität mit Lokalkolorit gekreuzt. Als Drehorte wurden für bewusst nicht die offensichtlichen Touri-Hot-Spots gewählt, sondern Geheimtipps. So trifft man das schwule Paar auf den bunt angestrichenen Micheltorena Stairs am Sunset Boulevard und hat sonst viele Locations, die eher allgemein das Strand- und Palmen-Lebensgefühl der Stadt spiegeln.

Das Ziel: Touristen bei der Stange halten

Natürlich ist die Kampagne kein rein ideelles Projekt. Nach sechs Jahren konstanten Wachstums der Tourismusindustrie fürchtet L.A. künftig Einbußen infolge der Travel-Ban- und Protektionismus-Polterei von Donald Trump. Man spricht auch vom „Trump Slump” – dem „Trump Einbruch”. Zwar versteht sich das Projekt in erster Linie als Marketing-Element, aber sie ist ganz klar eine Reaktion auf die politische Lage. Oder wie es ein Sprecher von Discover L.A. ausdrückt: „Wir versuchen auf die Situation so apolitisch zu reagieren wie es unter den gegebenen Umständen eben möglich ist.”

Die Kritik: Weltoffen, aber weltfremd

Geklickt wird der ästhetisch ansprechende Clip fleißig, aber er löst auch Kritik aus. So wird die Inklusions-Botschaft von Einheimischen als Sozialromantik verlacht, die der (harten) Realität in L.A. nicht gerecht wird und gerade das Bemühen um Authentizität mit Kommentaren wie „Die Obdachlosen haben sie gekillt, um Spots wie diesen machen zu können” gekontert. Dass hier Probleme weggelächelt werden, liegt aber auch an der Zielgruppe. Das sind nun mal Touristen und keine Einheimischen.

Film ab! Der „Everyone is Welcome”-Clip in voller Länge:

Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com