27 Schwule in Bangladesch verhaftet

Bei Razzia in Dhaka wird eine Gruppe junger Männer "wegen Homosexualität" verhaftet

In der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka wurden am frühen Freitagmorgen bei einer Razzia in einem Community Center 27 junge Männer festgenommen. Das berichtet Yahoo 7 unter Berufung auf die internationale Nachrichtenagentur AFP. In dem Bericht wird ein Offizier von der Rapid Action Battalion (RAB, eine Polizei-Eliteeinheit zur Bekämpfung von organisiertem Verbrechen und Terrorismus in Bangladesch) mit den Worten zitiert: „Wir haben 27 Leute wegen Homosexualität verhaftet. Sie sind Homosexuelle. Sie haben dort eine Versammlung abgehalten.” Der Offizier, der nur bei seinem Vornamen Manzur genannt werden möchte, sagte auch, dass Drogen und Kondome sichergestellt worden seien. Die Verhafteten würden nun angeklagt. Weswegen genau, ließ der Polizist offen.

Auf „sexuellen Verkehr gegen die Naturgesetze” steht lebenslänglich

Homosexualität ist im islamisch geprägten Bangladesch gesellschaflich geächtet und gesetzlich verboten. Hinzu kommt eine ohnehin sehr strenge Sexualmoral, die sogar Oralverkehr ablehnt. In Artikel 377 des Strafgesetzbuches heißt es: „Alle, die freiweillig sexuellen Verkehr gegen die Naturgesetze betreiben – mit einem Mann, einer Frau oder einem Tier -, werden mit lebenslanger Freiheitsstrafe belegt.” Der Artikel ist ein Relikt aus der britischen Kolonialzeit. LGBT-Aktivisten von der Online-Community „Boys of Bangladesh” unternahmen immer wieder Bemühungen, die Abschaffung des Paragraphen zu erwirken, doch sie blieben nicht zuletzt wegen ihrer faktisch rechtslosen Ausgangslage ohne Erfolg. Kürzlich startete eine ambitionierte Crowdfunding-Kampagne, mit deren Hilfe ein Gerichtsverfahren gegen „Section 377” finanziert werden soll.

Verhaftungen, Schläge, Vergewaltigungen sind Alltag für schwule Bangladeschi

Die Gruppenverhaftung in Dakha ist der massenhafte Ausdruck einer Gewalt, der Schwule in Bangladesch permament ausgesetzt sind. Im April 2016 waren die Aktivisten Xulhaz Mannan (der berühmteste LGBT-Aktivist des Landes und Gründer von dessen erstem Community-Magazin) und Mahbub Rabbi Tonoy von Al-Qaida-Kämpfern erstochen worden. Seitdem ist die Community noch verängstigter als vorher (siehe MÄNNER-Archiv). Kürzlich berichtete der nach Nepal geflüchtete Aktivist Mahamood Rakibul Hasan im Instinct Magazine, dass er von Polizisten geschlagen und vergewaltigt wurde.

Titelbild: StanislavBeloglazov / Shutterstock.com

Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com