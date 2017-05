Jetzt wird getanzt!

Neues Video von !!! verneigt sich vor LGBT-Kultur

Zwei Wochen vor Release des Albums „Shake The Shudder” zollt Nic Offer, Frontmann der New Yorker Disco-Punk-Band !!! (sprich: Chk Chk Chk), mal wieder der Tatsache Tribut, dass sich die Musik der Truppe auf die Gay-Kultur der 70ies und 80ies bezieht. Nachdem bereits das Video zur letzten Single „The One 2” in der LGBT-Bar „The New Jalisco” in Los Angeles gedreht worden war, kehrte Nic auch für den Clip zu „Dancing is the best Revenge” an den Hot Spot der Latin-Dragszene zurück – diesmal, um sich von den Showgirls des Ladens schminken zu lassen und mit ihnen zu tanzen.

Ein Video als Inspiration etwas zu wagen

Die Entscheidung mit den Stars des New Jalisco zu drehen hatte auch mit der Botschaft des Songs zu tun. „Diese Ladies ignorieren eine Welt, die ihnen sagt, wer sie zu sein haben”, so Nic über die Drag-Queens. „Sie gehen auf die Bühne und stellen dar wen immer sie wollen, das ist ihre beste Rache. Auch wenn man nie hohe Hacken getragen, nie auf der Bühne gestanden hat oder nie jemand anders sein wird, können dieses Lied, dieses Video und diese Story vielleicht dazu ermutigen, etwas zu wagen, was man noch nie zuvor getan hat.”

Ein Song als Hommage an The Smiths und Prince

Tatsächlich sieht es im Video so aus, als wäre der ursprüngliche Plan gewesen, Nic in Full-Drag aufzumotzen, um ihn seine berühmten Moves am Ende doch in bewährt hemdsärmeligem Kurze-Hosen-Sakko-Outfit zappeln zu lassen – was ja auch ein Akt der Selbstbehauptung ist. Der Aspekt der Verwandlung geht bei „Dancing is the best Revenge” allerdings noch tiefer. Um den House-Appeal des Songs zu erhöhen haben die !!!-Jungs im Tonstudio so lange die Regler gekurbelt, bis Nics Gesang klang wie eine weibliche Stimme. Für diese Parts wurde ein eigener Credit kreiert: Nicole Fayu. Diese Form eines weiblichen Alter Egos ist wiederum eine Reminiszenz an Morrissey, der das Gleiche beim 1986er-The-Smiths-Album „Big Mouth Strikes Again” mit Ann Coates getan hatte, und an Prince, der es bei „Camille” tat.

Die Revanche! Das „Dancing is the Best Revenge”-Video in voller Länge:



Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com