Grandios gay: „Will & Grace”-Revival

Big Gay Musical: Der Trailer für die neue "Will & Grace"-Staffel ist da!

Ziemlich genau elf Jahre nachdem die letzte Folge der achten (und vermeintlich letzten) Staffel von „Will & Grace” in den USA ausgestrahlt wurde, postet die NBC einen Trailer zur großen Rückkehr (siehe MÄNNER-Archiv). Die Erfolgs-Sitcom, die die erste US-Primetime-Serie mit einer offen schwulen Hauptfigur war, geht im Herbst mit zwölf neuen Folgen an den Start. Der Trailer lässt Großes erhoffen. In gut fünf Minuten werden alle Emotionen durchgeritten, die man mit einem Revival verbindet: Skepsis, Nostalgie und vollendete Euphorie.

Es ist, als wären sie nie weg gewesen

Das Video beginnt damit, dass Debra Messing (Grace) und Eric McCormack (Will) sich im Foyer der NBC wiedertreffen und Messing über ihre Vorbehalte für ein Revival lamentiert. Doch dann landen sie im Studio, die altbekannten Kulissen wecken vertraute Gefühle und die Ankunft von Karen und Jack (eben jenem ersten schwulen Charakter der US-Primetime-Geschichte) macht das Ganze endgültig emotional. So emotional, dass es in einer fulminanten Musical-Nummer mündet, in der die Darsteller den „Sunset Boulevard”-Song „As if we never said Goodbye” trällern. Der Titel passt. Es fühlt sich tatsächlich so an, als wären sie nie weggewesen.

„Huh, that was gay!”

Am Ende gibt’s noch ein kleines Augenzwinkern in Richtung schwule Fanbase. Nach Einblendung der „Will & Grace”- und NBC-Logos wird der Überschwang von einem erschöpften McCormack mit den Worten: „Huh, that was gay!” kommentiert. Vollkommen zu Recht. Wenn die neunte Staffel nur halb so camp wird wie der Trailer, wird sie ein Hit.

Der Trailer für die neunte „Will & Grace”-Staffel in voller Länge:



Titelbild: Youtube / Screenshot

