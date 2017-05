So schwul wird der „Denver Clan”-Reboot

Im Herbst hat das Revival des "Denver Clan" US-Premiere. Der Trailer ist äußerst vielversprechend!

Im Herbst geht beim amerikanischen CW Television Network die Reboot-Staffel des „Denver Clan” (Originaltitel: „Dynasty”) auf Sendung. Seit das Revival der legendären Eighties-Serie im letzten Herbst bestätigt wurde, kriegen schwule Fans sich nicht mehr ein vor Spannung (siehe MÄNNER-Archiv). Auch weil sie wissen wollen, wie der Neustart mit der Figur des Steven Carrington umgeht, der als erster offen schwuler Charakter des amerikanischen Primetime-TVs gilt. Der neue Trailer lässt erahnen: Steven bekommt eine pikante Storyline.

Steven Carrington landet mit der schwulen Version von Heather Locklear im Bett

Der schwule Sohn von Ölmagnat Blake Carrington (im Revival gespielt von Ex-„Melrose Place”-Jake Grant Show) wird diesmal vom australischen Schauspieler James MacKay dargestellt. Der 32-Jährige war auf dem internationalen Parkett bisher nur in kleinen Rollen zu sehen und hat mit Steven Carrington einen heißen Part ergattert. Er landet in der Serie mit Rafael de La Fuente in der Kiste, der eine männliche, schwule Version von Sammy Jo Carrington spielt (im Original: Heather Locklear). Dass er damit einem echten Früchtchen aufsitzt, muss man „Denver Clan”-Kennern nicht sagen – und auch der Trailer macht kein Geheimnis draus.

Action vom Fahrstuhl-Kuss bis zur Schlampenschlägerei

Ansonsten bietet der Vier-Minuten-Clip genau die Action, die sich „Dynasty”-Fans wünschen. Es wird in Luxus und Intrigen geschwelgt, dass es eine Freude ist, und sogar eine handfeste Schlampenschlägerei ist im Programm. Von Fahrstuhl-Kuss und Bettszene zwischen Steven und Sammy wollen wir gar nicht erst anfangen. Film ab!

Küsse, Kleider und Intrigen – Der „Dynasty”-Trailer lässt keine Wünsche offen:



Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com