Echt verliebt! Echt sexy!

Die schwulen Boyfriends von Monkey Bizniss posieren für Garcon Model

Das Unterwäsche-Label Garcon Model (GM) hat Real-Life-Couple Dave und AJ für seine neue Kampagne engagiert. Für alle, die Dave und AJ nicht kennen: Die beiden verliebten Jungs aus Boston sind durch ihren Instagram-Account Monkey_Bizzniss zum Inbegriff schwuler Zeigefreude geworden. Gigantische 62.000 Abonnenten haben sie bis jetzt mit ihren Pärchenbildern von crazy bis romantisch mobilisiert. Tendenz hart steigend. Auch wegen der GM-Kampagne.

Will man einen Dreier mit ihnen oder in ihrer Haut stecken?

Wer das Treiben der zwei süßen Muskelburschen schon eine Weile verfolgt, weiß, dass sie in ihren Strand-, Bett- und Party-Bildern zuletzt ohnehin mit Vorliebe GM-Höschen getragen haben. Dass das kein Zufall war, zeichnete sich schon vor fünf Wochen ab, als sie bei Insta ankündigten, dass sie ein spannendes „Projekt” mit GM und Fotograf Anthony Deeying in der Mache haben. Jetzt sind die Kampagnenfotos raus. Vier knallige Motive in Rosa, Flieder, Grün und Gelb funktionieren als konsequente Verlängerung dessen, was Dave und AJ bei Insta sowieso ständig tun: Posen. Und dabei so gut auszusehen, dass man hin- und hergerissen ist, ob man nun einen Dreier mit ihnen machen will oder gleich komplett in ihrer Haut stecken will.

Selbstvermarktung trifft klassische Werbung

Die Kooperation Monkey_Bizzniss/GM ist ein weiterer Beweis dafür, wie eng Social-Media-Promis und klassische Werbung miteinander verzahnt sind. Dave und AJ beweisen mit ihrem Account nicht nur, dass sie sich auf cleveres Selbstvermarktung verstehen, sie machen auch Promo für andere, ohne dass es nervt. Gut aussehen tun sie dabei immer. Egal, ob sie im heimischen Bett liegen oder im Fotostudio von Anthony Deeying stehen. Wenn’s sein muss, sogar angzogen. Unsere Galerie liefert den Beweis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Weiter

Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com