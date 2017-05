Flash-Star Keiynan Lonsdale kommt raus

Ich will nichts mehr vortäuschen und ohne jede Entschuldigung einfach Menschen lieben, egal welches Geschlecht sie haben

TV-Star Keiynan Londsdale, der in der Serie „The Flash” den Charakter Kid Flash spielt, hatte am Wochenende auf Instagram sein öffenliches Coming-out als bisexueller Mann. Er schrieb am Samstag:

„Ich spiele gern mit meinen Haaren, ich ziehe mich gern riskant an, ich mag Mädchen, ich mag Jungs (ja), ich wachse und verändere mich gern, ich mag denjenigen, der ich bin und auch den, der ich noch werde. Ich habe viel zu viele Jahre damit verbracht, mich dafür zu hassen, dass ich anders war, oder zu denken, ich wäre weniger wert, weil ich so war … was einfach nicht stimmt. Vor ein paar Jahren konnte ich endlich akzeptieren, wer ich bin, und es hat mein Leben gerettet. Nun bin ich wieder an ein Hindernis gestoßen und fühle mich ein bisschen verloren. Ich muss den nächsten Schritt machen und wirklich sein, was ich bin, was ziemlich aufregend ist. Ich will nichts mehr vortäuschen und ohne jede Entschuldigung einfach Menschen lieben, egal welches Geschlecht sie haben.

Es ist sehr langweilig, immer so unsicher zu sein, sich zu schämen, Angst zu haben … niemand sollte sich so fühlen, besonders weil es soviel Gutes im Leben gibt.

Es ist sehr langweilig, immer so unsicher zu sein, sich zu schämen, Angst zu haben … niemand sollte sich so fühlen, besonders weil es soviel Gutes im Leben gibt. Man lernt immer mehr und sieht so viele junge Menschen, die einfach zu sich stehen und sie selber sind, eine echte Inspiration … worauf zur Hölle warte ich also!? Wer weiß das schon. Jeder folgt seinem eigenen Zeitplan. Ich hoffe, wir können alle lernen, die zu lieben, die wir nun einmal sind und niemanden zu verurteilen, der nicht genau ist wie wir. Denn die Wahrheit ist, wir gehören alle zur Familie, wir sind alle eins. Liebt einfach. Keiy”

Der 25-Jährige Schauspieler ist seit zwei Jahren einer der Stars von „The Flash”. Die Serie wird vom offen schwulen Produzenten Greg Berlanti (MÄNNER-Archiv) gemacht, der offen schwule Schauspieler Wentworth Miller (MÄNNER-Archiv) spielt eine der Hauptrollen. Grant Gustin, der in „Glee” den schwulen Sebastian Smythe gespielt hatte, ist als der Titelcharakter der große Star der Serie.

Nothing better than happy tears. The love is beyond measurable, thank you. Don’t forget to give that same love back to yourselves x — Keiynan Lonsdale (@KeiynanLonsdale) 13. Mai 2017

Die Reaktion auf Lonsdales Coming-out waren fast durchgängig positiv. Er bedankte sich auf Twitter bei seinen Fans: „Es gibt nichts Schöneres, als vor Glück zu weinen. Eure Liebe kennt kein Maß, danke dafür. Vergesst nicht, Euch selbst auch so zu lieben.”

Foto: The Flash/The CW

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com