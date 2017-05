Grüne: Koalition nur mit Ehe für alle

Bündnis90/Die Grünen positionieren sich in ihrem 10 Punkte-Plan für grünes Regieren deutlich

Bündnis90/Die Grünen werden deutlich: „Wir wollen die Ehe für alle auch in Deutschland ermöglichen. Wenn zwei Menschen sich lieben und füreinander Verantwortung übernehmen wollen, dann verdient das Respekt. Das sehen in Deutschland die meisten Menschen so: Sie wollen, dass Schwule und Lesben heiraten dürfen. In 22 Länder weltweit, davon 13 in Europa, können sich Schwule und Lesben das Ja-Wort geben. Warum soll in Deutschland nicht möglich sein, was vielerorts geltendes Recht ist? Das Eheverbot für Schwule und Lesben passt nicht zu unserem modernen Land Deutschland.”

So steht es in einem „Zehn Punkte-Plan für grünes Regieren”, den die zwei Spitzenkandidaten der Partei für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, am Mittwoch in berlin vorstellten. „Wer mit uns koalieren will, der muss bereit sein, bei diesen Vorhaben entschieden mit voranzugehen” so das Papier. Auch der Schutz für LGBTI durch die Polizei soll besser werden, wofür die Sicherheitsorgane besser ausgerüstet werden sollen. Auch ein geplanter Abschiebestopp in Krisen- und Kriegsgebiete für ein Fortschritt für Lesben, schwule und trans*.

„Wir sorgen dafür, dass die Polizei zur Erfüllung ihrer wachsenden Aufgaben gut ausgestattet ist, um effektiv schützen zu können”

Das liest sich dann so: „Wir stehen für eine effektive Sicherheitspolitik. Eine Sicherheitspolitik, die Bedrohungen ernst nimmt, aber mit Augenmaß und unter Wahrung der Bürgerrechte reagiert. Wir sorgen dafür, dass die Polizei zur Erfüllung ihrer wachsenden Aufgaben gut ausgestattet ist, um effektiv schützen zu können.”

Der Zehn-Punkte-Plan wird voraussichtlich auf dem Grünen-Parteitag im Juni verabschiedet. Der Bundesvorstand und die Bundestagsfraktion unterstützen ihn. Zu den Erstunterzeichnern gehören, neben den beiden Spitzenkandidaten Claudia Roth, Winfried Kretschmann, jürgen Tritin und Renate Künast. Die Grünen halten sich fast alle Koalitionen offen, haben aber eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen.

Vor zwei Wochen hatte der Bundestagsabgeordnete Volker Beck (Bündnis90/DieGrünen) das Bundesverfassungsgericht angerufen (MÄNNER-Archiv) , um zu erreichen, dass noch in dieser Legislaturperiode, also vor der Bundestagswahl im Herbst, über die Eheöffnung abgestimmt werden kann.

Foto: www.gruene.de

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com