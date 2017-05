Indonesiens Anwälte warnen vor Homohatz

Peitschenhiebe wegen Homosexualität. Menschenrechtler fordern: Schluss damit!

Nachdem zwei Männer in der indonesischen Provinz Banda Aceh gestern zu 85 Peitschenhieben verurteilt wurden, weil sie angeblich eine homosexuelle Beziehung unterhielten (siehe MÄNNER-Archiv), fordern Menschenrechtler aus der Hauptstadt Jakarta, dass die Gerichte der Region in ihre Schranken gewiesen werden. Banda Aceh hat im Gegensatz zum Rest des Landes eigene Gesetze, die der Scharia unterliegen. In einer Stellungnahme des Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) vom heutigen Donnerstag heißt es: „Das ICJR übt massive Kritik an dem Verfahren und dem Urteil in diesem Fall und es fordert die Zurücknahme des Gesetzes, das dem Ganzen zugrunde liegt.”

Das homophobe Peitschenhieb-Urteil fördert homophobe Tendenzen im Land

Das ICJR sitzt in Jakarta. Es ist ein Zusammenschluss von Menschenrechtlern und Anwälten und versteht sich als Korrektiv und mahnende Instanz für die instabile indonesische Justiz und Politik. Das Land wird erst seit 2004 international als demokratischer Staat anerkannt und befindet sich immer noch in einer Modernisierungs- und Reformphase. Die Sondergesetze in Banda Aceh sind bezeichnend für den Mangel an einheitlichen Strukturen. Die ICJR fürchtet somit, dass das homophobe Peitschenhieb-Urteil (das die erste Verurteilung dieser Art von Homosexuellen in Indonesien darstellt) antischwulen Tendenzen im Land Vorschub leisten und die Scharia-Jünger in der Banda-Aceh-Provinz zu einer systematischen Schwulenverfolgung aufstacheln könnte.

Die Sondergesetze von Aceh untergraben die Privatsphäre und fördern Diskriminierung

„Die Sondergesetze in Banda Aceh grenzen LGBT wegen ihrer sexuellen Orientierung aus und fördern Stigmatisierung und Diskriminierung”, heißt es im ICJR-Statement. „Sie untergraben das Recht auf Privatsphäre und sie ermutigen Menschen zu Homophobie, Selbstjustiz und Schnüffelei. Außerdem sind sie ein schlechtes Beispiel für die indonesischen Bürger, indem sie die Verfolgung von Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung legitimieren.” Auch sei der Ablauf des Gerichtsverfahrens zweifelhaft gewesen und die Möglichkeit der Angeklagten sich zu verteidigen habe kaum bestanden.

Das Urteil wird am 23. Mai vollstreckt

Am Urteil wird die Kritik kaum etwas ändern. Es soll am 23. Mai vollstreckt werden. Bis dahin bleiben die beiden Männer, einer 20, einer 23 Jahre alt, im Gefängnis – wo sie bereist seit über sieben Wochen sitzen, seitdem sie Ende März in einer Wohnung im Bett überrascht und verhaftet wurden.

