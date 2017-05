Ist es o.k. für Jungs wenn sie …?

Der Parfümhersteller Axe stellt in seinem neuesten Spot schlaue Fragen zum Thema Männlichkeit

Axe, eine der bekanntesten Kosmetikmarken der Welt, hat schon letztes Jahr angefangen, sich inhaltlich neu aufzustellen und mit der Zeit zu gehen. Unter dem Motto „Find Your Magic” („Finde was Dich verzaubert/zauberhaft macht”) benutzt die Firma ganz unterschiedliche Männer in ihren Spots, vom Hänfling über die Dragqueen bis zum Muskelprotz (MÄNNER-Archiv). Damit machen sie jetzt weiter, und stellen dabei in ihrem neuesten Spot „Is it ok for guys …” („Ist es o.k. für Jungs wenn sie …?”)ein paar wirklich schlaue Fragen. Darunter solche wie: Ist es o.k. wenn … Jungs pink tragen, lange Haaren haben, mit anderen Jungs rummachen, auch mal umarmt werden wollen, Jungfrau sind? etc.. Unser Ziel ist es, dabei zu helfen, eine für alle gesündere, gleichberechtigtere Welt zu bauen, in der es keine falsche Art gibt, ein Mann oder Junge zu sein

Offensichtliches und wunderbares Ziel der Übung: Alte Männlichkeitsvorstellungen über Bord werfen und jeden so sein lassen, wie er nun mal ist. Axe’s Global Vice President Rik Strubel sagte gegenüber der Huffington Post „Wir wissen aus unserer Forschung, wie sehr Männer weltweit mit den Vorstellungen davon, was es bedeutet ein Mann zu sein, zu kämpfen haben.” Deswegen wendet sich Axe mit einer eigenen Initiative, Ditch the Label, jetzt aktiv gegen Bullying und „toxic masculinity”.



Endziel: „Wir glauben, Jungs sollten das an sich super finden, was sie einzigartig und authentisch macht. Unser Ziel ist es, dabei zu helfen, eine für alle gesündere, gleichberechtigtere Welt zu bauen, in der es keine falsche Art gibt, ein Mann oder Junge zu sein”, so Strubel.

Fotos: Youtube/Screenshot

