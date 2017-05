Eiscreme-Verbot für die Eheöffnung

Ben & Jerrys verbieten in Australien ihren Kunden solange bestimmte Eissorten, bis die Ehe geöffnet ist

Der Kampf um die Eheöffnung in Australien ist in vollem Gange und hat viel prominente Unterstützung. (MÄNNER-Archiv). Dazu gesellt sich mit einer neuen Aktion jetzt auch die Eiscreme-Firma Ben & Jerry’s. Es wird Kunden in den 26 australischen Eisläden des Unternehmens ab jetzt solange nicht mehr möglich sein, zwei Kugeln der gleichen Geschmacksrichtung zu bestellen, bis die Ehe in Australien geöffnet ist.

„Stellt Euch vor Ihr geht in Euren Eisladen und wollt zwei köstliche, wunderschöne Kugeln unserer Sorte Cookie Dough in einer Waffel bestellen, nur um herauszufinden, dass das nicht geht, weil Ben & Jerry’s es verboten hat, dass man zwei Kugeln der gleichen Sorte in eine Waffel tut. Ihr wärt wütend und fändet das zu Recht idiotisch. Aber, Ihr wärt darüber nicht im Ansatz so wütend, wie wenn Euch jemand verbieten würde, die Person zu heiraten, die Ihr liebt, oder?”, so die Firma in einer Erklärung zur Aktion.

Wir verbieten bis die Eheöffnung in Australien kommt, zwei Kugeln der gleichen Geschmacksrichtung in einer Waffel und ermutigen unsere Kunden, ihre Abgeordneten zu kontaktieren und sich für die Ehe für alle einzusetzen

„Also verbieten wir bis die Eheöffnung in Australien kommt, zwei Kugeln der gleichen Geschmacksrichtung in einer Waffel und ermutigen unsere Kunden, ihre Abgeordneten zu kontaktieren und sich für die Ehe für alle einzusetzen. Die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare muss endlich Realität werden. Liebe gibt es in allen Geschmacksrichtungen!”

Begleitend installiert die Firma regenbogenfarbende Briefkästen in allen ihren Shops in Australien, in die Kunden Postkarten einwerfen können, die sich für die Eheöffnung einsetzen und an die Parlamentsabgeordneten des jeweiligen Bezirkes geschickt werden. „Wir werden sicher stellen, dass die Postkarten vor der letzten Parlamentsdebatte zum Thema am 13. Juni ihre Adressaten erreichen. … Wir von Ben & Jerry’s lieben Liebe und glauben, die meisten Australier tun das auch. Mehr von ihnen als je zuvor glauben daran, dass jeder das Recht haben sollte, zu lieben und zu heiraten wen er will, wenn es ihn glücklich macht. Lasst uns das schaffen!”

Auch in Deutschland setzt sich Ben & Jerry’s für die Eheöffnung ein (MÄNNER-Archiv) und arbeitet mit der Initiative Ehe für alle zusammen.

Foto: Ben & Jerry’s Australia

