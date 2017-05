Mr. Gay World

Vor zwei Wochen wurde John Raspado zum Mr. Gay World gekrönt. Man sieht ja, warum

Vor zwei Wochen wurde John Raspado zum ersten Mr. Gay World von den Philippinen (MÄNNER-Archiv). Er setzte sich gegen über 40 Mitbewerber durch und gewann den Wettbewerb im spanischen Maspalomas. Der 36-Jährige ist jetzt ein Jahr lang der schönste schwule Mann der Welt und will seinen neuen Ruhm vor allem dafür nutzen, sich für HIV-Prävention und AIDS-Arbeit einzusetzen.

I can still feel summer on my skin

Autor Paul Schulz Seit Januar 2017 Chefredakteur der MÄNNER und von m-maenner.de. Zuvor war er fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER. Schulz verantwortet als Co-Chefredakteur zusammen mit Christian Lütjens auch das Gesundheitsmagazin "M+" und hat mit Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com