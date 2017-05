Kadyrow schlägt zurück

Ermittlungen zur Schwulenverfolgung in Tschetschenien ergaben: Alles Lüge. Jetzt droht die Regierung zu klagen

Die internen Ermittlungen zur Schwulenverfolgung in Tschetschenien sind abgeschlossen. Das Ergebnis: Es wurden keine Beweise für Menschenrechtsverletzungen jeglicher Art gefunden. Das verwundert niemanden, der die ersten staatlichen Reaktionen auf die schockierenden Berichte mitbekommen hat, in denen Regierungssprecher Alvi Karimov argumentierte, dass es eine Verfolgung von Schwulen in seinem Land nicht geben könne, da es in seinem Land ja keine Schwulen gäbe. So weit, so schlimm. Aber mit der Leugnung ist das Thema nicht abgehakt. Vielmehr bereiten der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrow und seine Leute den Rückschlag vor. Zunächst wollen sie die Zeitung Novaya Gazeta verklagen, in der am 1. April erstmal über die Verfolgung berichtet wurde (siehe MÄNNER-Archiv).

„Selbsternannte Pseudo-Menschenrechtsaktivisten wollten unser Land diskreditieren”

Tschetscheniens Innenminister Ruslan Alkhanov gab kürzlich bekannt: „Die Ermittler für innere Angelegenheiten der Republik haben nicht einen einzigen Beweis erhalten, der die Unterdrückung und insbesondere das Massakrieren von Menschen nicht-traditioneller Orientierung im Lande belegt. Die pseudo-sensationsheischenden Meldungen über Verhaftung von mehr als 160 homosexuellen Männer, von denen 50 getötet worden sein sollen, entbehren jeglicher Grundlage und sind an den Haaren herbeigezogen. Der große Aufriss, der von selbsternannten Pseudo-Menschenrechts-Aktivisten im tschetschenischen Volk gemacht wurde, ist eine Provokation und dient einzig und allein dem Ziel, die Tschetschenische Republik in den Augen der Öffentlichkeit zu diskreditieren.”

Vertuschung auf der einen Seite, Auslöschung auf der anderen

Diese Äußerung steht im krassen Gegensatz zu den Augenzeugenberichten von Opfern der Verfolgung, die in den letzten Wochen immer zahlreicher in die Medien kamen, sowie weiteren Meldungen, die von internen Plänen der Regierung berichteten, dass die schwule Community in Tschetschenien bis zum Beginn des heiligen Monats Ramadan am 26. Mai ausgelöscht werden sollte, beziehungsweise es mindestens sechs Konzentrationslager im Land gäbe, in denen 200 Männer festgehalten würden. Hinzu kam eine Story über einen Tschetschenen, der seinen 17-jährigen Neffen aus dem neunten Stock vom Balkon gestoßen haben soll, nachdem dieser sich vor ihm als schwul geoutet hatte.

Ist die Klage gegen die Novaya Gazeta nur der Anfang eines Feldzugs?

Die hartnäckige Ignoranz auf Seiten der Regierung und die stetige Verschärfung der Berichte der Menschenrechtler lassen vermuten, dass eine Klage gegen die Novaya Gazeta nur der Anfang eines systematischen Feldzugs sein könnte, der alle zum Schweigen bringen soll, die die Verfolgungen bestätigen können. Die Unterstützung der Hilfsorganisationen, allen voran des Russian LGBT Network, bleibt somit weiter von hoher Wichtigkeit. Einer Sprecherin der Netzwerks zufolge konnten inzwischen 40 Opfer der Schwulenhatz von Tschetschenien nach Russland evakuiert werden und zwei davon ins Ausland.

