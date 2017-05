Sehr sexy Kunst

Was passiert, wenn man die heißesten Kerle der Welt in Gemälde verwandelt? Etwas sehr Schönes.

Androscoped hat ein sehr einfaches Prinzip: Die heißesten Kerle der Welt finden, und sie dann noch schöner machen. Wie das geht? Indem man sie in Gemälde verwandelt, von der Moderne bis zur Pop-Art. Die Ergebnisse sind hinreißend.

Autor Redaktion