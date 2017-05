Sie hat’s gesagt!

Angela Merkel mahnt beim Putin-Besuch in Sotschi den Schutz von Minderheiten an

Man konnte nicht unbedingt davon ausgehen, dass Angela Merkel beim Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Sotschi die Schwulenverfolgung in Tschetschenien anspricht. Mit den Konfliktherden Syrien, Krim und Ukraine standen ohnehin schon viele unbequeme Themen auf dem Programm. Jedoch: Bei einer Pressekonferenz am Mittag ließ Merkel verlauten, dass man zwar viele Meinungsverschiedenheiten habe, sich aber darüber im Klaren sei, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine hermüsse und die wirtschaftlichen Beziehungen ausgebaut werden sollten. Und dann: Sprach sie auf einmal an, dass sie bei Putin aufgrund der alarmierenden Berichte über die Verfolgung von Homosexuellen in Tschetschenien (siehe MÄNNER-Archiv) und von Zeugen Jehovas in Russland auch angemahnt habe, den Schutz von Minderheiten zu gewährleisten.



Merkels Statement zeigt: Aktivismus lohnt sich!

Es ist davon auszugehen, dass Merkel für das Thema Tschetschenien auch sensibilisiert war, weil sich am Wochenende ein Aktivist in einem Käfig vorm Kanzleramt angekettet hatte, um auf die Verfolgung und Tötung von Schwulen im Staate Kadyrow aufmerksam zu machen. Und weil Anfang April eine Großdemo durchs Berliner Regierungsviertel gezogen war (Fotos im MÄNNER-Archiv). Der Einsatz der LGBTI-Kämpfer Menschenrechtler hat sich also gelohnt.



Sotschi brachte mehr als man erwarten durfte. Aber es geht weiter!

Merkel, die normalerweise für ihr unangenehmes „Bauchgefühl” bekannt ist, wenn es um Homo-Themen geht, reiht sich damit in eine illustre Reihe internationaler Politiker und Prominenter ein, die die Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien öffentlich verurteilen. Die Reaktionen der Bundesregierung waren bislang zurückhaltend gewesen (MÄNNER-Archiv). Allerdings hatte man beteuert, dass man die Berichte über die staatliche Verfolgung von Homosexuellen in Tschetschenien als glaubwürdig einstufe. Auch eine Kontaktaufnahme mit Betroffenen durch die Deutsche Botschaft war in die Wege geleitet worden. Merkels direkte Ansprache des Problems im Gespräch mit Putin übt nun diplomatischen Druck an genau der Stelle aus, wo er angesetzt werden muss. Zumal Putin die Leugnungen des tschetschenischen Staatschefs Ramsan Kadyrow anerkannt hatte – was zugegebenermaßen fraglich macht, ob er die Mahnung der Kanzlerin wirklich ernst nimmt.



Neben diplomatischen Bemühungen ist nun aktive Opferhilfe gefordert

Mindestens genauso wichtig wie diplomatische Bemühungen ist allerdings der humanitäre Einsatz. So fordert der Lesben- und Schwulenverband (LSVD), Deutschland müsse aktiv zum Schutz gefährdeter Personen aus Tschetschenien beitragen, ihnen die Aufnahme anbieten und die Visa-Vergabe für Betroffene lockern. Deutsche Konsulate und die deutsche Botschaft müssten dementsprechend angewiesen werden. Auch jeder Einzelne kann helfen, indem er Geld an Hilfsorganisationen spendet, die die Evakuierung von verfolgten Tschetschenen organisieren. Der Link zum Spendenkonto kommt HIER!

