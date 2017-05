Taiwan öffnet die Ehe

Das Verfassungsgericht hat das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare als verfassungswidrig eingestuft

Das Verfassungsgericht in Taiwan hat am Mittwochvormittag das zivile Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare als verfassungswidrig eingestuft. Es widerspreche dem Gleichbehandlungsgrundsatz der in der Verfassung verankert sei. Das urteil war mit einem direkten Auftrag an die Regierung verbunden, innerhalb von zwei Jahren Regelungen zu schaffen, die es gleichgeschlechtlichen Paaren gestatten werden, zu heiraten und sie so heterosexuellen Paaren gleichzustellen.

Sollte die Regierung dieser Aufforderung nicht nachkommen, müssen Anträge von schwulen und lesbischen Paaren trotzdem positiv entschieden werden. Die Klage vor dem Verfassungsgericht war von einem lesbischen und einem schwulen Paar eingebracht worden.

Der Moment der Entscheidung

Bislang können Homosexuelle in China nur an wenigen Orten ihre Partnerschaft registrieren lassen, was allerdings keine juristischen Folgen hat. Die Demokratische Fortschrittspartei hatte im Januar einen Gesetzentwurf ins Parlament gebracht, der die Ehe geöffnet hätte. (MÄNNER-Archiv)

Im Urteil heißt es, das Recht auf Eheschließung schließe auch die freie Partnerwahl ein und würde die Menschenwürde auch von gleichgeschlechtlichen Paaren garantieren. Taiwan ist das erste Land in Asien, das die Ehe öffnet.

Präsidentin Tsai Ing-wen ist eine erklärte Freundin der queeren Community (MÄNNER-Archiv). Sie hatte im Wahlkampf ein Video veröffentlicht, in dem sie sich im Kampf um LGBTI-Rechte und Gleichberechtigung klar auf die Seite der Befürworter gestellt hatte. Die Juraprofessorin gilt als liberal, weltoffen und China-kritisch. In der Volksrepublik, in der die Regierung Taiwan immer noch als Teil ihres eigenen Territoriums betrachtet, wurde ihre Wahl im Januar 2016 sehr kritisch aufgenommen.

