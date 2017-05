Tom Daley ruft: „Tops off for Summer”

Der schwule Wasserspringer startet neue Workout-Serie

Eine Woche, nachdem Tom Daley bei der Turmspring-Meisterschaft in Kanada Bronze geholt hat, und einen Monat, bevor er bei der British Diving Championship in Edinburgh erneut auf Trophäenjagd geht, macht der 22-Jährige nicht etwa Urlaub mit seinem Verlobten Dustin Lance Black. Nein, Tom wird seiner Funktion als Vorbild gerecht und belebt auf seinen Youtube-Channel seine legendäre Workout-Video-Tradition neu (siehe MÄNNER-Archiv). Das Motto: „Tops off for Summer!” Denn: Es ist noch nicht zu spät, sich für den Sommer in Form zu bringen. So erklärt es Tom mit T-Shirt am Anfang der ersten Folge. „Aber dies wäre kein Tops-off-for-Summer-Video, wenn ich dabei nicht mein Top ausziehen würde!” Schon fliegt das Shirt in die Ecke und es kann losgehen.

Alles, was du brauchst: 20 Minuten

Das Tolle an Toms Workouts ist: Man braucht kein Equipment! Alles, was man braucht sind 20 Minuten Zeit und die erste „Tops off for Summer”-Folge mit Tom als Personal Trainer. Der Rest sind Fitnessklassiker wie Hampelmannspringen, Liegestütze und Sit-Ups. Klingt simpel? Ist es auch. Je nach Fitness-Level kann es allerdings trotzdem schweißtreibend sein. Aber was soll’s? Wenn wir im Sommer erst topless an der Beach-Bar stehen und uns bewundern lassen, ist die ganze Schinderei eh vergessen. Bis es soweit ist, kann man sich ja damit begnügen Tom beim Topless-Spurten zuzugucken. Was vielleicht sogar besser ist als die Beach-Bar. Tiefergehende Tipps zu Takt und Methoden beim Workout gibt’s im MÄNNER-Archiv. Aber jetzt kommt erst mal Toms erst Topless-Folge!

Trainieren mit Tom: Auf die Plätze! Fertig! Klick!



Titelbild: Youtube/Screenshot

Autor Christian Lütjens Der Journalist und Autor (Jg. 1978) ist seit fünf Jahren Redakteur der MÄNNER. Zum Ausgleich betätigt er sich als Ghostwriter („Tattoo Krause"), Theaterkritiker („Musicals“) und hat mit Paul Schulz das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht. Christian.Luetjens@brunogmuender.com